Print4All 2018 è la più grande fiera italiana dedicata al mondo della stampa declinato in ogni suo aspetto. Ed è qui che HP presenta le sue soluzioni pensate per il mondo del printing di ogni dimensione. Queste soluzioni sono rese possibili grazie a tecnologie innovative che comprendono sistemi per la stampa digitale HP Indigo e Large Format, il segmento Documentale e la produzione di stampa 3D.

Le proposte sono in grado di venire incontro alle esigenze sia degli utenti finali sia dei fornitori di servizi di stampa, con soluzioni per i liberi professionisti e per le piccole e medie imprese, comprese la cartellonistica di grande formato e la manifattura additiva di terze parti.

Tino Canegrati, Amministratore Delegato di HP Italy, ha detto: “HP vuole contribuire alla trasformazione di un mercato in continua evoluzione come quello del printing attraverso nuove soluzioni ad hoc per accompagnare i nostri clienti verso un percorso digitale necessario alla competitività delle imprese italiane. Grazie alle sue tecnologie d’eccellenza HP abilita un’innovazione in grado di trasportare le aziende nel futuro, supportandole nel reinventare il proprio business e permettendo loro di guardare anche a nuovi mercati e applicazioni. Un’opportunità che incontra, come mai prima d’ora, la grande creatività dei fornitori di servizi di stampa consentendo l’utilizzo di nuovi sistemi per la gestione del dato variabile, la sicurezza e l’efficienza produttiva offerte dalle nostre soluzioni che attivano strategie di grande valore aggiunto per ogni tipo di cliente e di esigenza”.

La presenza di HP a Print4All 2018 permette, a chi partecipa all’evento, di sperimentare in prima persona le applicazioni per il printing dell’azienda. Presso lo stand HP è possibile reperire tutte le informazioni che servono su come sfruttare queste tecnologie leader di mercato per ampliare la creatività, la produttività e le attività del proprio business. Sempre nello stand è possibile assistere a dimostrazioni dei prodotti dal vivo, con sessioni tenute dagli esperti di HP, che sono in grado di aiutare gli addetti del settore printing a ridefinire le opportunità di sviluppo ed evoluzione della propria impresa con l’obiettivo di avere prestazioni al massimo per affidabilità, velocità e qualità della stampa.