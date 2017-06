Tra gli argomenti di cui si parlerà nel corso del CONNECTED MANUFACTURING FORUM (organizzato a Milano il 26 ottobre da Business International/Fiera Milano Media) uno spazio sarà riservato alla Produzione Additiva – o Stampa 3D – nell’industria manifatturiera. In questo caso, il dibattito sarà focalizzato sulla riduzione dei costi, le nuove linee di business, una supply chain accorciata e un’innovazione di prodotto che gli investimenti in tecnologia possono determinare.

Nel particolare della tematica si approfondiranno: sistemi avanzati di monitoraggio performance e modelli predittivi; manutenzione e diagnostica in remoto; model based predictive solutions for process energy-aware real-time optimization; manufacturing service nell’era della stampante in 3D: nuovi modelli di business; realtà virtuale/aumentata; sistemi di visione per il controllo e il monitoraggio intelligente dei processi produttivi; monitoraggio e controllo Cyber-physical di macchine utensili.

Nel corso del CONNECTED MANUFACTURING FORUM si approfondiranno gli scenari dell’Industria 4.0 attraverso tavole rotonde e focus tematici tutti i trend del momento. C-Level di importanti realtà del mondo dell’industria di diversi settori testimonieranno il cambiamento in atto in Italia e in Europa. Tra queste: Ansaldo Energia – Automobili Lamborghini – Barilla – BASF Construction Chemicals Italia – Cargill Starch & Sweeteners Europe – Carpigiani Group – Ali – Centre Technique des Industries Mecaniques – Dallara Automobili – Digital Fabbrichetta – Itia-CNR – Fly – Lavazza – Leroy Merlin Italia – Manufacturing Technology Centre Plattform Industrie 4.0 – Meter Italia – Natuzzi – Nestlè Purina – Prima Industrie – Saint-Gobain PPC Italia – Sitland – Solvay – Stratasys – ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni – Unilever.

Il convegno fa parte di un vero e proprio SISTEMA ITALIA 4.0 a cui Fiera Milano Media ha dato vita attraverso una informazione multicanale che vede in sinergia tutti i suoi mezzi di comunicazione, per fornire la più completa offerta in tema di Industria 4.0: