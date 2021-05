Nasce RoboIT, il primo Polo Nazionale per il Trasferimento Tecnologico della robotica in Italia

RoboIT è il primo Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla robotica in Italia, nato con l’obiettivo di facilitare il passaggio di conoscenze tra centri di ricerca e imprese. Ad annunciarne la costituzione è CDP Venture Capital SGR, che investirà 40 milioni di euro in RoboIT per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica italiana attraverso la creazione di startup concepite nei laboratori delle Università e dei Centri di ricerca di eccellenza.

I partner tecnologici e scientifici di RobotIT sono l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, l’Università di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Verona e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (centri di eccellenza specializzati in robotica), che collaboreranno con la multinazionale specializzata in difesa Leonardo. Tra i sostenitori ci sono la holding di investimento Pariter Partners e fondi di venture capital Eureka! Fund I – Technology Transfer e Cysero EuVECA.

La sede di RoboIT sarà a Genova nella zona della Valpolcevera, a pochi metri dal nuovo Ponte San Giorgio, e il Polo opererà secondo un modello “Hub & Spoke“. All’interno delle singole Università e dei Centri di Ricerca aderenti (Spoke) i ricercatori avranno a disposizione risorse economiche e competenze specialistiche per la realizzazione di un primo studio di fattibilità tecnico e di business. In una seconda fase saranno disponibili servizi di accelerazione imprenditoriale per supportare la nascita di nuovi campioni nazionali della robotica, presso gli spazi dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (hub del Polo).

Sono in fase di finalizzazione anche accordi con Enti Istituzionali ed altre aziende che andranno ad incrementare l’investimento di 40 milioni di euro già stanziato da parte di CDP Venture Capital e dagli altri Fondi di VC specializzati, con un effetto leva stimato complessivo di oltre 100 milioni di euro in 4 anni per la creazione e lo sviluppo di più di 50 nuove aziende.

“Il Trasferimento Tecnologico rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro Paese, dove l’attività di ricerca scientifica è di altissima qualità e deve essere supportata per favorire la nascita di nuove startup e imprese di successo”, ha dichiarato Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital. “Attraverso il Fondo dedicato di Technology Transfer CDP Venture Capital intende promuovere questo processo con la creazione di Poli di Trasferimento Tecnologico che mettano a sistema le Università e i Centri di Ricerca più all’avanguardia negli ambiti di maggiore innovazione, stimolando uno scambio di idee che garantirà la possibilità di trasformarle in aziende, grazie al finanziamento di Fondi di investimento specializzati. RoboIT, che sorgerà a Genova, è il primo di questi Poli con l’obiettivo di guidare il percorso di trasformazione delle invenzioni più promettenti”.