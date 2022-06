Siemens e NVIDIA hanno annunciato l’estensione della loro partnership per abilitare il metaverso industriale e aumentare l’uso della tecnologia digital twin guidata dall’AI che contribuirà a portare l’automazione industriale a un nuovo livello. Come primo passo di questa collaborazione, le aziende prevedono di collegare la piattaforma aperta Siemens Xcelerator e NVIDIA Omniverse, una piattaforma per la progettazione e la collaborazione in 3D. Ciò consentirà di creare un metaverso industriale con i modelli digitali “fisici” di Siemens e l’intelligenza artificiale in tempo reale di NVIDIA, grazie al quale le aziende potranno prendere decisioni in modo più rapido e sicuro.

L’integrazione di Omniverse con Xcelerator e il relativo ecosistema aperto dei partner Siemens accelereranno l’uso dei gemelli digitali migliorando la produttività e i processi in tutto il ciclo di vita della produzione e del prodotto. Le aziende di qualsiasi dimensione potranno utilizzare i gemelli digitali ottenendo dati sulle performance in tempo reale, creare soluzioni innovative per l’IoT industriale, sfruttare le informazioni utili derivanti dall’analisi su edge o nel cloud e affrontare le sfide ingegneristiche future rendendo più accessibili simulazioni immersive e visivamente accurate.

“I gemelli digitali fotorealistici e basati sulla fisica integrati nel metaverso industriale offrono un enorme potenziale di trasformazione delle nostre economie e industrie, fornendo un mondo virtuale in cui le persone possono interagire e collaborare per risolvere i problemi reali. Grazie a questa partnership, renderemo il metaverso industriale una realtà per le aziende di tutte le dimensioni” ha dichiarato Roland Busch, Presidente e CEO di Siemens AG. “Con la connessione di Siemens Xcelerator a NVIDIA Omniverse, puntiamo a realizzare un metaverso immersivo e in tempo reale che unirà hardware e software, dall’edge al cloud, con ricchezza di dati provenienti da software e soluzioni Siemens.”

Questa partnership unisce tecnologie ed ecosistemi complementari per realizzare il metaverso industriale. La piattaforma Siemens Xcelerator collega gli ambiti meccanico, elettrico e software attraverso prodotti e processi di produzione consentendo la convergenza tra IT e OT, mentre NVIDIA Omniverse è un motore di simulazione fisica abilitato dall’intelligenza artificiale per un mondo virtuale su scala industriale che consente di realizzare gemelli digitali altamente fedeli in tempo reale.