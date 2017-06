Secondo un sito coreano Samsung starebbe lavorando su una nuova versione del suo visore di realtà virtuale Gear VR e, secondo questo rumor, si tratterebbe di qualcosa mai visto prima. La fonte interna a Samsung non meglio specificata parla infatti di un Gear VR standalone e con un display OLED dotato di una densità di ben 2000 ppi e di una reattività circa 1000 volte superiore a quella di un tradizionale display LCD.

Numeri in effetti sbalorditivi considerando che i visori VR più costosi e performanti oggi sul mercato (Oculus Rift e HTC Vive) non raggiungono nemmeno i 500 ppi di densità e che anche i display dei recenti Galaxy S8 e S8+, compatibili con l’ultimo Gear VR uscito tra aprile e maggio, hanno un densità rispettivamente di 570 e 529 ppi.

Il fatto poi che questo prossimo GearVR possa essere standalone supererebbe il limite principale di questo visore, ovvero la compatibilità limitata solo ad alcuni smartphone Samsung top di gamma.

La notevole reattività del display OLED porterebbe poi alla scomparsa quasi totale dei fastidi e del senso di nausea che molti provano quando si immergono in un mondo virtuale, per non parlare poi della densità di 2000 ppi, che renderebbe il tutto molto più vero e realistico rispetto a quanto sperimentato con la VR di oggi.

Per ora comunque Samsung non ha confermato nulla e quindi non resta che attendere nuovi sviluppi su questo intrigante progetto che, se realizzato davvero, porterebbe il mercato della VR consumer (e non solo) a nuovi traguardi tecnologici e di diffusione.