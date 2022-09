Il metaverso, seppur non ancora diffuso come fenomeno e tecnologia di massa, potrebbe dare un nuovo impulso al cybercrime. L’allarme è di Trend Micro, che su questo argomento ha pubblicato un nuovo studio dal titolo Metaverse or MetaWorse? Cyber Security Threats Against the Internet of Experiences.

Queste le prime cinque minacce del metaverso evidenziate nello studio:

Gli NFT saranno colpiti da phishing, richieste di riscatto, frodi o altri attacchi e saranno sempre più presi di mira man mano che diventeranno un importante asset del metaverso per la regolamentazione della proprietà

Il Darkverse diventerà il luogo di riferimento per lo svolgimento di attività illegali/criminali perché sarà difficile per le Forze dell’Ordine rintracciare, monitorare o infiltrarsi al suo interno

Il riciclaggio di denaro tramite l’utilizzo nel metaverso di immobili e NFT sovrastimati fornirà un nuovo canale ai criminali

L’ingegneria sociale, la propaganda e le fake news avranno un impatto profondo in un mondo cyber-fisico. Fatti di cronaca o narrazioni influenti saranno impiegati da criminali o altre entità per prendere di mira i gruppi sensibili a determinati argomenti

La privacy verrà ridefinita, poiché gli operatori di spazi simili al metaverso avranno una visibilità senza precedenti sulle azioni degli utenti. Non esisterà più una privacy come la conosciamo

“Il metaverso è una visione hi-tech multimiliardaria che definirà la prossima era di Internet. Sebbene non sappiamo esattamente come si svilupperà, dobbiamo iniziare a pensare ora a come verrà sfruttato dai cybercriminali” ha affermato Gastone Nencini, Country Manager di Trend Micro Italia. “Dati i costi elevati e le sfide giurisdizionali, le Forze dell’Ordine faranno in generale fatica a sorvegliare il metaverso nei primi anni. Dobbiamo intervenire ora, altrimenti si rischia che un nuovo selvaggio West si sviluppi nel nostro mondo digitale”.

Come immaginato da Trend Micro, il Darkverse assomiglierà a una versione “metaverso” del dark web e consentirà ai cybercriminali di coordinare e svolgere attività illegali impunemente. Sarebbe impossibile per la polizia infiltrarsi nei mercati underground che operano nel Darkverse senza i token di autenticazione corretti e, poiché gli utenti possono accedere solo se si trovano all’interno di un luogo fisico designato, c’è un ulteriore livello di protezione per le comunità criminali chiuse.

Questo potrebbe fornire la copertura adatta per lo sviluppo di molteplici minacce, dalle frodi finanziarie alle truffe e-commerce, passando per il furto di NFT, ransomware e altro ancora. La natura cyber-fisica del metaverso aprirà anche nuove porte ai cybercriminali, che potrebbero cercare di compromettere gli spazi gestiti dagli operatori di infrastrutture critiche con l’obiettivo di compiere sabotaggi o estorsioni di sistemi industriali. Un metaverso a tutti gli effetti è ancora lontano alcuni anni, ma gli spazi simili al metaverso saranno attuali molto prima. Lo studio di Trend Micro vuole avviare un dialogo su quali minacce informatiche aspettarsi e come potrebbero essere mitigate.

Di seguito riportiamo infine alcuni punti chiave emersi dal report dai quali partire per avviare un dialogo su quali minacce informatiche aspettarsi e come potrebbero essere mitigate: