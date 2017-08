Se ne era già parlato a maggio in occasione del Computex 2017 di Taipei, ma solo nelle scorse ore Dell ha ufficializzato disponibilità e prezzi del Dell Visor, visore di Mixed Reality che si inserisce a pieno titolo nel programma voluto da Microsoft per spingere i principali partner (compresi Acer e HP) a proporre visori a prezzi abbordabili capaci di unire realtà virtuale e aumentata (la Mixed Reality appunto).

Anche se ne sapremo di più solo all’imminente IFA 2017, le prime notizie sul Dell Visor parlano di una disponibilità negli USA dal 17 ottobre al prezzo di 359 dollari o di 459 dollari con i due controller inclusi, acquistabili comunque separatamente a 99 dollari.

Prezzo che in realtà è un po’ più alto del previsto, soprattutto contando che due pesi massimi del mercato come Oculus Rift e HTC Vive si possono oggi acquistare negli USA rispettivamente a 499 e 599 dollari. Anche perché, nonostante il Dell Visor monti alcune fotocamere posizionate nella parte frontale, le applicazioni viste finora sulla piattaforma MR di Microsoft sono tutte improntante più alla realtà virtuale che non a quella aumentata.

In ogni caso il Dell Visor integra due display LCD con risoluzione da 1440 x 1440 pixel, è più leggero di altri visori VR e la parte frontale si può sollevare in modo da passare istantaneamente e in modo semplicissimo dalla Mixed Reality alla realtà “reale”, senza quindi doversi togliere l’intero visore o alzarlo sopra la testa (operazione decisamente più scomoda).