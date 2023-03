OVHcloud ha acquistato dall’azienda francese Quandela MosaiQ, il suo primo computer quantistico che sarà usato dal dipartimento R&D per vari casi di utilizzo.

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la tecnologia in azienda. Leggi tutto