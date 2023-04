Cleveland Clinic e IBM hanno presentato la prima installazione negli Stati Uniti di un computer quantistico nel settore privato. L’IBM Quantum System One installato alla Cleveland Clinic sarà il primo computer quantistico al mondo dedicato esclusivamente alla ricerca sanitaria, con l’obiettivo di aiutare la struttura sanitaria ad accelerare le scoperte biomediche. L’informatica quantistica è una tecnologia emergente che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per risolvere problemi che i supercomputer più potenti di oggi non sono in grado di risolvere praticamente.

La capacità di attingere a questi nuovi spazi computazionali potrebbe aiutare i ricercatori a individuare più rapidamente nuovi farmaci e trattamenti.

“Questa è una pietra miliare nella nostra partnership innovativa con IBM, in quanto esploriamo nuovi modi per applicare la potenza dell’informatica quantistica all’assistenza sanitaria“, ha dichiarato Tom Mihaljevic, Medico Legale, CEO e Presidente della Cleveland Clinic. “Questa tecnologia è estremamente promettente per rivoluzionare l’assistenza sanitaria e accelerare i progressi verso nuove cure e soluzioni per i pazienti. Le tecnologie di calcolo quantistico e altre tecnologie avanzate aiuteranno i ricercatori ad affrontare le storiche strozzature scientifiche e a trovare potenzialmente nuovi trattamenti per pazienti affetti da malattie come il cancro, l’Alzheimer e il diabete“.

Cloud ibrido e IA



Oltre al calcolo quantistico, il Cleveland Clinic-IBM Discovery Accelerator si avvale di una serie di tecnologie informatiche di ultima generazione, tra cui il calcolo ad alte prestazioni attraverso il cloud ibrido e l’intelligenza artificiale. I ricercatori di entrambe le organizzazioni stanno collaborando a stretto contatto su un robusto portafoglio di progetti con queste tecnologie avanzate per generare e analizzare enormi quantità di dati per migliorare la ricerca. Il Cleveland Clinic-IBM Discovery Accelerator ha già generato diversi progetti che sfruttano le più recenti tecnologie di calcolo quantistico, AI e cloud ibrido per contribuire ad accelerare le scoperte nella ricerca biomedica. Questi progetti includono lo sviluppo di pipeline di calcolo quantistico per lo screening e l’ottimizzazione di farmaci mirati a proteine specifiche, il miglioramento di un modello di previsione del rischio cardiovascolare a seguito di interventi chirurgici non cardiaci, l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla ricerca dei risultati del sequenziamento del genoma e di grandi database di bersagli farmacologici per trovare farmaci efficaci ed esistenti che potrebbero aiutare i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer e da altre malattie.

Il Discovery accelerator funge anche da base tecnologica per il Global center for Pathogen & Human Health Research della Cleveland Clinic, parte del Cleveland innovation district. Il centro, sostenuto da un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato dell’Ohio, di Jobs Ohio e della Cleveland Clinic, riunisce un team focalizzato sullo studio, la preparazione e la protezione contro gli agenti patogeni emergenti e le malattie legate ai virus. Attraverso il Discovery accelerator, i ricercatori sfruttano la tecnologia computazionale avanzata per accelerare la ricerca critica su trattamenti e vaccini.

Con 6.665 posti letto Cleveland Clinic è un centro medico accademico multispecialistico senza scopo di lucro che integra l’assistenza clinica e ospedaliera con la ricerca e l’istruzione. Situata a Cleveland, in Ohio, è stata fondata nel 1921 ed è stata pioniera di molte scoperte mediche, tra cui l’intervento di bypass aorto-coronarico e il primo trapianto di faccia negli Stati Uniti. Tra i 77.000 dipendenti della Cleveland Clinic in tutto il mondo ci sono più di 5.658 medici e ricercatori e 19.000 infermieri che rappresentano 140 specialità e sottospecialità mediche.