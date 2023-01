D-Wave ha annunciato nuovi e rinnovati impegni con i clienti commerciali insieme agli aggiornamenti di prodotto per le sue soluzioni, quantum annealing e gate model. L’annuncio, per voce di Alan Baratz, CEO of D-Wave, è stato fatto a Miami, che ha ospitato in l’edizione 2023 di Qubit, Complexity to Clarity.

Al di là di una tecnologia che segue la roadmap anno per anno, la sicurezza di D-Wave si manifesta nella ripetizione dello slogan di “misurarsi nel valore che queste soluzioni portano ai clienti”.

Le potenziali applicazioni che vanno dall’imaging medico, all’ottimizzazione militare e al routing dei veicoli. Le applicazioni ibride quantistiche in mostra a Qubits includono soluzioni di: Mastercard (fidelizzazione dei clienti e assegnazione di premi), Davidson Technologies (ottimizzazione della difesa missilistica), Recruit Group (allocazione commerciale TV), Pattison Food Group (ottimizzazione delle operazioni di generi alimentari), SavantX (operazioni portuali ottimizzazione) e molti altri.

Quantum e sovranità dei dati

Il classico quantum annealer di D-Wave risolve problemi di ottimizzazione. Il sistema è raffreddato vicino allo zero assoluto. A sostegno della roadmap del prodotto Clarity annunciata all’ultima conferenza Qubits nel 2021, D-Wave ha condiviso oggi una serie di aggiornamenti, rafforzando la sua costante esperienza nella fornitura di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e sistemi, software e strumenti quantistici potenti e utilizzabili per mercato.

Proprio in questa direzione va l’espansione geografica dell’azienda, che ha messo a disposizione sistemi Avantage a 5.000 qubit sia in California, sia in Germania, oltre a quello canadese (origine di D-Wave). La data sovereignty della quale tanto si parla -principalmente in Europa- trova quindi una sponda anche su questo tipo di quantum.

Avantage 2, più qubit e meno rumore

D-Wave ha condiviso i progressi verso il suo sistema di quantistico Advantage di prossima generazione, che dovrebbe presentare oltre 7.000 qubit e connettività a 20 vie. Sarà implementato in un nuovo stack di fabbricazione a basso rumore, verso un sistema completamente coerente che riduce le interazioni ambientali (anche termiche) e quindi è molto più preciso.

È stata infatti dimostrata una significativa riduzione di 4 volte del rumore per i qubit all’interno di prototipi di processori fabbricati da un processo di fabbricazione a basso rumore di nuova concezione per il sistema quantistico Advantage2. Un prototipo sperimentale Advantage2 è già stato reso disponibile nel servizio cloud quantistico Leap nel giugno 2022. Nello sforzo di mostrare l’adattabilità ed integrabilità del quantum computing ai sistemi esistenti, D-Wave rende ancora più semplici strumenti di sviluppo e accesso agli elaboratori. L’SDK Ocean e il problem visualizer sono aggiornati per riflettere la maggiore connettività di Advantage2, che raggiunge le 20 vie.

I gate logici del Fluxonium

Sempre a Qubits, D-Wave ha condiviso i continui progressi nello sviluppo del suo sistema di calcolo del gate model con circuiti qubit basati sul fluxonium da 1 e 2 qubit e simulatore di modello nella suite Ocean di strumenti open source. Il gate model usa porte quantistiche diverse, ma simili ai classici NOT, AND, OR, per problemi di tipo generale.

Esistono diverse tecnologie che operano a temperature diverse e il fluxonium è una di queste, usata anche da altri produttori. Tra i recenti miglioramenti del software per gate model si ricorda quello del risolutore ibrido CQM (constrained quadratic model) in Leap. Aspetti iper-tecnici come le variabili continue per una migliore rappresentazione di problemi vincolati nello spazio MIP (Mixed Integer Programming) oppure i vincoli ponderati per la soddisfazione di vincoli al di fuori della logica di calcolo classica, si uniscono alle tecniche di pre-risoluzione per la rimozione di variabili e vincoli non necessari per la modellazione.