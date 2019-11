Microsoft Project Silica: il vetro come storage del futuro?

A differenza del nuovo browser Edge basato su Chromium, delle query in linguaggio naturale in Excel e di altre innovazioni a breve termine di Microsoft, uno degli annunci più interessanti di Ignite 2019 è stato quello della memorizzazione dei dati in vetro: Project Silica. Al proprio evento Microsoft ha infatti spiegato come è riuscita a sviluppare (con l’aiuto dello studio cinematografico Warner Bros.) un sistema di registrazione tridimensionale per conservare il film Superman all’interno di una lastra di vetro. Utilizzando i voxel, una versione tridimensionale dei pixel, con Project Silica Microsoft è stata in grado di memorizzare la versione digitale del film all’interno di una lastra di vetro spessa 2 millimetri.

Nel 2016 Microsoft ha iniziato a mostrare come utilizzare i filamenti di DNA per archiviare i dati; una sorta di versione biologica dello storage tradizionale basato su disco o flash. La conservazione del vetro è probabilmente più pratica, dal momento che Microsoft l’ha testata bollendo il vetro, strofinandolo con lana d’acciaio e persino mettendolo in un forno microonde senza alcun degrado dei dati. Gli strati a infrarossi distorcono il vetro, un po’ come i DVD registrabili, ma lo fanno all’interno del vetro e lontano dall’aria aperta. I dati vengono riletti usando i laser, ha detto Microsoft in un post sul blog di Project Silica, e il machine learning viene utilizzato per decodificare la luce mentre si riflette sul vetro.

Come indica la dimostrazione di Superman, l’industria cinematografica potrebbe essere un cliente interessato a una tecnologia di archiviazione come questa. Il film analogico è notoriamente fragile e soggetto diversi problemi di conservazione, tanto che molti dei primi film girati sono andati completamente persi perché i negativi originali si sono degradati a livelli irrecuperabili. Gli studi cinematografici archiviano più copie in più posizioni, ma è un processo costoso e laborioso.

Mentre la dimostrazione di Microsoft pone ovviamente questa soluzione oltre la fase teorica, questa tecnologia non è del tutto pronta per la produzione. Variety, che ha avuto l’opportunità di vedere da vicino il funzionamento di Project Silica, riferisce che Microsoft non ha ancora apparecchiature di produzione disponibili in commercio per leggere e scrivere dati. Inoltre, non è del tutto chiaro quanti dati possano essere archiviati per millimetro cubo o per quanto tempo possano effettivamente durare.

Tuttavia, i dati d’archivio sono un problema che le società di archiviazione cercano di risolvere da molto tempo, soprattutto con supporti fisici diffusissimi come CD e DVD che si degradano con il passare degli anni. I dischi rigidi possono funzionare per sempre? No. I fornitori di contenuti devono bilanciare la costante manutenzione di una soluzione di archiviazione come un server con i costi di conservazione dei dati. Il vetro potrebbe essere la risposta, ma c’è ancora molto lavoro da fare.