“Siemens Xcelerator permetterà alle aziende di intraprendere la trasformazione digitale più facilmente, velocemente e su scala”. CosìPresidente e CEO di Siemens AG, ha presentato la piattaforma digitale aperta Siemens Xcelerator , sviluppata per accelerare la trasformazione digitale e la creazione di valore per le aziende di tutte le dimensioniXcelerator, di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi per la rinnovata partnership tra Siemens e Nvidia , include un portfolio completo di hardware, software e servizi digitali abilitati all’Internet delle cose (IoT) di Siemens e di terze parti certificate, un crescente ecosistema di partner e un marketplace in evoluzioneCon il lancio di Xcelerator, passo dopo passo, Siemens punta a trasformare il suo intero portfolio di soluzioni hardware e software per renderloSolidi principi di governance tecnica e commerciale garantiranno inoltre standard elevati e offriranno valore a tutte le parti coinvolte. Siemens ha anche annunciato il lancio di Building X,Building X è una suite per edifici smart che agisce come un’unica fonte dati per eliminare la complessità e supporta gli obiettivi ad emissioni zero . Si tratta di una suite end-to-end di dati e analisi cheBuilding X è una suite aperta, modulare e completamente basata sul cloud, con applicazioni abilitate all’intelligenza artificiale, forte connettività e cybersecurity integrata. Siemens prevede inoltre di integrare le soluzioni di IoT per l’industria come Industrial Operations X, che riunisce soluzioni e applicazioni diverse, dai sensori all’edge computing al cloud, IoT as-a-service e capacità di sviluppo low code , oltre a un’ampia gamma di applicazioni pronte all’uso. Consente di combinare i dati del mondo reale dell’automazione con il mondo digitale dell’informatica, arricchiti dalle conoscenze e dalle capacità di integrazione verticale IT/ OT di Siemens. L’abbattimento dei silos di dati aiuterà le aziende

Il lancio della piattaforma Siemens Xcelerator rappresenta un ulteriore passo in avanti della strategia digitale di Siemens, che sarà in grado di condividere valore con i clienti esistenti e con quelli nuovi, soprattutto nel segmento delle piccole e medie imprese.

“Siemens Xcelerator unisce la potenza della nostra tech company a un fiorente ecosistema di partner tecnologici. Ci stiamo unendo per semplificare la trasformazione digitale in modo che le aziende di tutte le dimensioni possano trarne vantaggio velocemente e su scala”, conclude Busch.