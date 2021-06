Sicurezza e dispositivi IoT: i rischi dei device connessi

Nella conferenza Into the Mind of an IoT Hacker tenutasi alla RSA Conference 2021, gli specialisti della sicurezza Itzik Feiglevitch e Justin Sowder hanno sollevato la questione delle vulnerabilità presenti nei vari dispositivi IoT e il trattamento speciale che richiedono per salvaguardare la cybersecurity aziendale. I ricercatori hanno offerto alcuni esempi sorprendenti (qui riportati da Kaspersky) che mostrano la situazione della sicurezza IoT nelle aziende di oggi.

Pochi specialisti di cybersecurity tengono traccia dei sistemi hardware IoT aziendali. Molto spesso ascensori intelligenti, sensori di ogni tipo, sistemi IPTV, stampanti, telecamere di sorveglianza e simili sono solo una collezione eterogenea di dispositivi disparati, ognuno con il proprio sistema operativo e i propri protocolli, e molti sono privi di qualsiasi tipo di interfaccia di controllo adeguata. Il risultato? La vostra azienda potrebbe avere migliaia di dispositivi IoT da monitorare.

Perché i dispositivi IoT sono rischiosi?

I dispositivi IoT non sono sempre considerati come appartenenti all’infrastruttura principale; se una stampante di rete normalmente conta come un dispositivo di rete, non è lo stesso per i componenti di “smart building” o per i sistemi di telefonia IP. Eppure, questi dispositivi tendono a essere collegati alla stessa rete delle workstation aziendali.

Il ricambio del personale può complicare ulteriormente la situazione. Quante più persone entrano e abbandonano la divisione IT e di cybersecurity dell’azienda, maggiore sarà la probabilità che una nuova persona non sappia nulla dello “zoo” di dispositivi IoT collegato alla rete.

Tuttavia, forse l’aspetto più grave è che alcuni di quei dispositivi sono accessibili dall’esterno. Le ragioni possono essere legittime (controllo da parte del vendor su alcuni aspetti di un dispositivo, disponibilità di lavoro da remoto, manutenzione), eppure il fatto che ci siano dispositivi sulla rete aziendale che sono costantemente collegati a Internet costituisce un gran bel rischio.

Può sembrare paradossale, ma la robustezza stessa dell’elettronica moderna è un altro fattore di rischio: alcuni dispositivi IoT hanno una vita molto lunga e funzionano in ambienti di sicurezza molto più complessi di quelli per cui sono stati progettati.

Per esempio, alcuni dispositivi eseguono sistemi operativi obsoleti e vulnerabili che non vengono più aggiornati e, anche quando l’aggiornamento è disponibile, può essere necessario accedere fisicamente al dispositivo, un compito che a volte può essere difficile se non impossibile. Alcuni dispositivi presentano password che non possono essere cambiate, backdoor di debugging erroneamente lasciate nella versione finale del firmware e molte altre sorprese che rendono la vita di un professionista della sicurezza IT davvero movimentata.

Perché ai criminali informatici interessano i dispositivi IoT?

I criminali informatici trovano interessanti i dispositivi IoT per diverse ragioni, sia per le possibilità che offrono per portare a termine attacchi all’azienda ospite, sia per gli attacchi ad altre aziende. I principali usi dei dispositivi intelligenti compromessi sono:

Creare una botnet per attacchi DDoS

Effettuare il mining di criptomonete

Rubare informazioni riservate

Sabotare l’azienda dall’interno

Avere un trampolino di lancio per ulteriori attacchi e movimenti laterali nella rete

Casi di studio

I ricercatori hanno descritto alcuni casi che sono abbastanza sorprendenti, che si riferiscono sia a dispositivi standard collegati a Internet, sia ad apparecchiature piuttosto specializzate. Due esempi di spicco riguardano apparecchiature a ultrasuoni e dispositivi che utilizzano protocolli Zigbee.

Apparecchiature a ultrasuoni

Le aziende moderne che lavorano nel settore sanitario fanno uso di numerosi dispositivi IoT. Per testare la sicurezza di tali dispositivi, i ricercatori hanno acquistato un’apparecchiatura a ultrasuoni usata per violarne la sicurezza. Hanno avuto bisogno solo di cinque minuti circa per raggiungere il loro scopo, perché il dispositivo eseguiva una versione di Windows 2000 che non era mai stata aggiornata. Inoltre, non solo sono stati in grado di ottenere il controllo del dispositivo, ma anche di accedere ai dati dei pazienti che il precedente proprietario non aveva eliminato.

I medici spesso usano i dispositivi medici per anni, o addirittura decenni, senza aggiornarli o effettuare l’upgrade. È comprensibile se durante gli anni continuano a funzionare bene; tuttavia, la vita di questi dispositivi non finisce nella prima azienda che li ha acquistati, ma spesso continua in un’altra azienda alla quale sono stati rivenduti.

Protocolli Zigbee

Le aziende utilizzano i protocolli di rete Zigbee (sviluppati nel 2003 per la comunicazione wireless ad alta efficienza energetica tra dispositivi), per costruire reti mesh e spesso per collegare vari componenti all’interno di un edificio intelligente. Il risultato è un gateway in ufficio che controlla decine di dispositivi diversi come, ad esempio, un sistema di illuminazione intelligente.

Alcuni ricercatori ritengono che un criminale informatico potrebbe facilmente emulare un dispositivo Zigbee su un normale computer portatile, connettersi a un gateway e installare un malware. Il criminale informatico dovrebbe solo trovarsi all’interno dell’area di copertura della rete Zigbee, per esempio nella hall dell’ufficio. Una volta preso il controllo del gateway, potrebbe sabotare il lavoro dell’azienda in molti modi, per esempio spegnendo il sistema di illuminazione intelligente dell’intero edificio.

Come rendere sicura una rete aziendale

I responsabili della sicurezza a volte non sanno se devono proteggere i dispositivi IoT sulla rete aziendale o proteggere la rete aziendale dai dispositivi IoT. In realtà, entrambi i problemi andrebbero risolti. L’importante è assicurarsi che ogni elemento e azione sulla rete sia visibile. Per garantire una reale sicurezza aziendale bisogna innanzitutto identificare tutti i dispositivi collegati alla rete, classificarli correttamente e, idealmente, analizzare i rischi associati.

Il passo successivo è, ovviamente, quello di segmentare la rete servendosi dei risultati dell’analisi. Se un dispositivo è necessario e insostituibile ma contiene una vulnerabilità che gli aggiornamenti non possono risolvere, allora è necessario configurare la rete per negare ai dispositivi vulnerabili l’accesso a Internet e anche per rimuovere il loro accesso ad altri segmenti di rete. Insomma, bisognerebbe seguire il concetto di Zero Trust per la segmentazione.

Il monitoraggio del traffico di rete per le anomalie nei segmenti rilevanti è anche fondamentale per poter rintracciare i dispositivi IoT compromessi utilizzati per gli attacchi DDoS o il mining. Infine, per il rilevamento precoce di attacchi avanzati che impiegano dispositivi IoT come sistemi di appiglio alla rete per poi accedere ad altri sistemi, è indispensabile l’uso di una soluzione EDR.