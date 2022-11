In quello che potrebbe rivelarsi un passo decisivo per liberare nuove innovazioni che inevitabilmente si estenderanno oltre il mercato consumer, la Connectivity Standards Alliance (CSA) ha lanciato ufficialmente lo standard Matter, dopo l’introduzione delle specifiche finali in ottobre.

L’Internet of Things deve essere intelligente

Parlando all’evento di lancio di Matter ad Amsterdam, Ben Wood, capo analista di CCS Insight, ha spiegato perché questo standard potrebbe rappresentare qualcosa di molto importante per la futura Industry of Things (IoT). “La prossima fase di crescita della smart home sarà basata su standard”, ha affermato Wood. “Matter è rivolto sia ai consumatori che vogliono sistemi che funzionino, sia alle aziende innovative che hanno bisogno di un sistema solido su cui innovare” ha dichiarato Tobin Richardson, presidente e CEO della Connectivity Standards Alliance.

Wood ha condiviso diverse statistiche per articolare lo stato attuale del settore smart home, spiegando che il 37% delle famiglie ha almeno un dispositivo domestico intelligente e che la Spagna è il principale mercato europeo con il 46% di adozione. Negli Stati Uniti, dove il 36% delle case ha almeno un dispositivo intelligente, i citofoni smart e i sistemi TVCC sono particolarmente popolari.

L’evoluzione di Matter

L’evoluzione di Matter dura da tre anni, periodo in cui alcuni dei maggiori concorrenti del settore tecnologico hanno trovato (non senza difficoltà) un terreno comune per creare uno standard con sicurezza e interoperabilità integrate in grado di portare a una rapida evoluzione attraverso l’IoT. Ciò significa che quando acquistate un dispositivo connesso, non dovrete preoccuparvi se è compatibile con il vostro sistema esistente, perché quasi sicuramente lo sarà.

Il problema che Matter risolve è soprattutto quello della frammentazione. Allo stato attuale, i sistemi smart hanno tutti protocolli diversi e parlano lingue diverse. Questa frammentazione ha ostacolato l’evoluzione del settore e ha fatto in modo che le comodità promesse dell’automazione e del controllo centrato sulla persona siano state fortemente limitate da standard concorrenti e dispositivi incompatibili. Ecco perché con Matter le barriere per l’innovazione e la crescita nello sviluppo dei prodotti IoT sono state abbassate in modo decisivo e, guardando al futuro, CSA prevede di rilasciare aggiornamenti della piattaforma con cadenza semestrale, in modo che la natura dello standard possa cambiare nel tempo e inglobare nuove famiglie di dispositivi.

Liberare un vasto potenziale

I relatori all’evento di lancio hanno anche sottolineato che da oggi in poi, grazie a Matter, diventa possibile innovare nell’uso modelli di distribuzione che non sono ancora stati immaginati. È quindi importante pensare anche al potenziale dello standard in ottica futura. Il numero di smartphone sul pianeta ha già raggiunto diversi miliardi, ma il futuro dell’IoT vedrà centinaia di miliardi di dispositivi connessi a livello globale.

Parlando all’evento, Manish Kothari, vicepresidente senior per lo sviluppo software di Silicon Labs, ha sottolineato che i chip utilizzati nei dispositivi connessi diventeranno inevitabilmente più capaci e potenti, il che consentirà nuovi usi che non sono ancora stati considerati. Ciò fornirà un elemento costitutivo per l’evoluzione di un’industria globale che andrà ben oltre il settore della smart home.

“Riteniamo che Matter sia uno standard rivoluzionario che eliminerà le attuali complessità e contribuirà in modo significativo al valore aggiunto per tutti noi, semplificando il passaggio a sistemi intelligenti e portando avanti l’uso intelligente e il risparmio di energia” ha dichiarato Thomas Rosteck, presidente della divisione per i sistemi sicuri connessi di Infineon Technologies.

Eve Systems è già pronta con un’app Android

I primi 190 prodotti compatibili sono ora sottoposti al processo di certificazione Matter. Eve Systems inizierà a fornire supporto per Matter su tutta la sua linea di prodotti basati sullo standard Thread il 12 dicembre tramite un aggiornamento software gratuito. L’azienda produce una gamma di dispositivi smart home, alcuni dei quali possono essere utilizzati anche in ufficio come nel caso di termostati intelligenti e sensori di movimento per porte e finestre.

Eve Systems è un valido esempio del significato di Matter anche perché sta estendendo il controllo dei suoi dispositivi al di fuori di Apple. La sua app Eve esclusiva per iOS (che funge da hub per i suoi dispositivi connessi) sarà presto affiancata da una versione per dispositivi Android. “Eve è un ottimo esempio di come i produttori di dispositivi per smart home possano creare device Matter utili e innovativi, in grado di offrire grandi esperienze pronte all’uso anche con Android Fast Pair e Google Home” ha dichiarato Karen Yao, direttore della gestione dei prodotti di Google Home.

“La promessa di Matter è la proliferazione accelerata di device connessi portando semplicità e interoperabilità ai consumatori, che ora possono unire e abbinare prodotti provenienti da diversi ecosistemi con maggiore facilità e affidabilità” ha dichiarato Matt Johnson, CEO di Silicon Labs. Ecco perché, con decine di miliardi di dispositivi connessi che dovrebbero essere attivi e funzionanti nei prossimi 20 anni, Matter potrebbe diventare uno standard vitale per aiutare a realizzare la promessa dell’IoT ed essere utilizzato con la stessa frequenza nei luoghi di lavoro smart così come nelle smart home.