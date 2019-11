La IoT nel 2020 tra sicurezza e passaggio dal cloud all’edge

Gran parte dell’iperbole che ruota attorno alla Internet of Things non è più un’iperbole: dalle automobili alle mietitrebbie fino alle fabbriche, la IoT è ormai un dato di fatto ed è qui per restare. Tuttavia, nonostante la crescita esplosiva (una recente previsione di Gartner afferma che il numero di endpoint IoT aziendali e automobilistici raggiungerà i 5,8 miliardi nel 2020), la capacità del mercato IoT di affrontare i suoi difetti e le sue complicazioni è progredita a un ritmo molto più blando. Ciò significa che i problemi di sicurezza in corso e la mancanza di soluzioni complete sono problemi previsti anche nel corso del prossimo anno.

Parte del problema, secondo gli esperti, è che ci sono ancora due distinti e riconoscibili tipi di fornitori in competizione nel mercato dell’IoT: aziende IT con molta esperienza tecnologica ma poca esperienza operativa diretta e distributori affermati nei vari settori verticali senza molta conoscenza di IT. Da un punto di vista pratico ciò significa che, nella maggior parte dei casi, nessun singolo fornitore è in grado di offrire una soluzione completa a un determinato problema IoT e che, quindi, nessun fornitore è capace di risolvere i problemi più ampi con la tecnologia IoT in modo unitario.

Sicurezza

Secondo l’analista di IDC Patrick Filkins il problema principale, ovviamente, rimane la sicurezza. Dal punto di vista del professionista delle reti IT, implementare la IoT in azienda può essere come invitare attivamente alle violazioni della sicurezza. “La IoT rappresenta una grande sfida per un amministratore IT”, ha affermato Filkins. “State mettendo in rete centinaia di migliaia di dispositivi a basso costo e ad alto rischio”.

La divisione tra IT e OT è una delle cause centrali del problema di sicurezza. Le aziende che producono la maggior parte dei sensori per l’IoT sono aziende che hanno esperienza nella loro area particolare: produttori di apparecchiature per trivellazione petrolifera, fornitori industriali, produttori di dispositivi medici e così via. Tali società sono abituate a offrire un buon rapporto qualità-prezzo. “Se si desidera l’IoT su larga scala, è necessario abbassare il prezzo su tutti quei sensori e ciò influisce sulla sicurezza”, continua Filkins.

Il vicepresidente di 451 Research Christian Renaud ha affermato che, nonostante un crescente riconoscimento della sicurezza come grave problema in ambito IoT, il volume di nuovi endpoint e tipi di endpoint che si riverseranno sul mercato nei prossimi anni costituisce un grave pericolo per possibili violazioni.

Una delle chiavi per proteggere l’IoT, ha affermato Renaud, è l’uso dell’analisi comportamentale sulla rete; anche se i singoli dispositivi IoT rimangono difficili da proteggere, un sistema basato sull’apprendimento automatico che riconosce il traffico dannoso potrebbe aiutare a risolvere il problema.

Collaborazione IT– OT

Ciò che sta arrivando, secondo Renaud, è una comprensione più pragmatica del significato di IoT. “Più di ogni altra cosa, siamo andati oltre la confusione, l’ambiguità e l’iperbole precoci per capire che quando si parla di IoT si parla di un sacco di tecnologie diverse in dozzine di casi d’uso in dozzine di mercati”. Le aziende IT sono state aggressive nel collaborare con aziende OT e c’è un riconoscimento generale che la maggior parte delle soluzioni IoT complete coinvolgerà prodotti di più fornitori.

Parte del motivo è il denaro. Un mega-gigante IT come Google (o Microsoft) potrebbe, in teoria, prendere di mira un particolare verticale IoT, acquisire aziende esistenti per il loro know-how operativo e offrire, per esempio, un sistema di gestione dei dispositivi medici. Ma la sensazione è che semplicemente non sarebbe conveniente secondo Filkins.

“È meno vantaggioso per loro fare soluzioni verticali perché costano più soldi per un mercato più piccolo. Ciò non significa che i principali attori IT non stiano prendendo di mira diversi verticali, ma solo che lo stanno facendo in quello che, per loro, è un modo un po’ insolito: riconfezionare le loro offerte per diversi settori e collaborare con aziende OT”, ha detto Renaud. “Ciò a cui siamo abituati è una mentalità vincente, in cui qualcuno nell’IT possiede solo un settore. Ma se guardiamo i verticali IoT, molti di questi sono dominati dagli operatori storici.”

Non aiuta il fatto che il settore IoT abbia recentemente iniziato a rendersi conto che molti verticali hanno cicli di vita delle apparecchiature enormemente lunghi. Per le aziende IT abituate a dominare particolari angoli del loro settore (o a creare direttamente nuovi mercati), l’idea che nulla venga completamente rotto e sostituito è un adeguamento.

Edge networking

Un’altra delle principali tendenze per il 2020, ha osservato Filkins, sarà che le aziende inizieranno ad allontanarsi dalle implementazioni dell’IoT basate sul cloud e più verso i sistemi che eseguono il loro calcolo vicino all’edge (edge computing). Il cloud può infatti essere un fattore limitante in molte distribuzioni IoT, principalmente a causa del fatto che dover inviare informazioni da un sensore fino a un cloud pubblico, elaborarlo lì e avere i risultati inviati dal cloud al l’utente comporta un ritardo.

“Questo è un limite dal punto di vista delle prestazioni delle applicazioni”, ha affermato Filkins. “Abbiamo tutti sentito parlare dell’edge e anche se penso che sia un termine con fin troppo hype attorno, penso anche che questa spostamento dal cloud all’edge stia già cominciando”.