La IoT consumer è positiva per l’ecosistema delle aziende

Reply ha presentato il suo report sulla IoT consumer realizzato grazie alla piattaforma proprietaria di rilevamento e monitoraggio delle tendenze Trend SONAR, che analizzando milioni di dati e informazioni presenti sui media on line (articoli, pubblicazioni di vario genere come brevetti e testi scientifici, blog di esperti ecc..), identifica le tendenze di una specifica area di interesse. Per il report sulla IoT Consumer, che fa riferimento a smartphone, wearable e apparecchiature domestiche intelligenti connessi a Internet, sono stati analizzati 1 milione di articoli tra gli oltre 32 milioni di articoli contenuti nel database.

Da questa analisi sono tre i principali trend emersi.

La migrazione verso nuove interfacce: i personal device

Non più “semplici” smartphone e fitness trackers, ma veri e propri sistemi di realtà aumentata, collegati a occhiali intelligenti, assistenti digitali, wearable e smart clothing; l’evoluzione dei dispositivi IoT personali è guidata dal desiderio di supporto in tempo reale, intrattenimento costante e connessione istantanea a tutto.

Secondo lo studio di Reply, Digital Assistant, Smart Glass e Augmented Body saranno i personal device che impatteranno maggiormente il nostro futuro. Eliminando le barriere tra dimensione digitale e fisica, tra l’uomo e la macchina, questi device agiscono come interfaccia rispetto a tutto ciò che è connesso, siano essi persone, auto o luoghi fisici come i negozi e portano con sé un enorme potenziale di crescita.

L’evoluzione della domotica: i device domestici

La casa del futuro supporterà i nostri standard di vita e benessere con tecnologie intelligenti e interconnesse e l’automazione delle attività. Le parole della nuova domotica sono Smart Sound, Hub & Controller, Home Robot, mentre le Smart TV, fino a poco tempo fa la frontiera dell’innovazione nelle nostre case, sono ormai diventate la norma.

Gli smart speaker, i robot domestici e le soluzioni di gestione dell’energia digitale sono i veri fenomeni in espansione, anche grazie a una sempre migliore connettività. I prodotti e i servizi domestici intelligenti ci consentiranno di regolare con facilità l’ambiente della nostra casa, ridurre il consumo energetico, svolgere compiti faticosi e riconoscere i nostri desideri personali, lasciandoci più tempo per fare ciò che amiamo di più.

L’ecosistema delle aziende

Mettendo in relazione più elementi, Trend SONAR mostra chiaramente che molte delle attuali tendenze IoT saranno protagoniste del mercato consumer per lungo tempo e che dispositivi sempre più connessi troveranno spazio nella vita quotidiana di tutti noi.

Per le aziende questo è un fenomeno da tenere costantemente monitorato, dato che il proliferare di questi device favorirà lo sviluppo di un ecosistema di prodotti e servizi strettamente connessi, intelligenti e user-centric che ridefiniranno la collaborazione e l’interdipendenza di molti settori. Con il crescere del numero di dispositivi IoT, infatti, aumenterà la domanda di hardware e software più veloci, più economici e più sicuri, in grado di supportare l’utilizzo di tecnologie per i Big Data, l’Intelligenza Artificiale, la Blockchain e il Cloud Computing.