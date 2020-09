Intel annuncia nuove e più potenti funzionalità per clienti di prodotti edge

I processori Intel Core di undicesima generazione, gli Intel Atom Serie x6000E e Intel Pentium e Celeron Serie N e J presentano nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI), sicurezza e calcolo in tempo reale per clienti di prodotti edge.

In occasione di Intel Industrial Summit 2020, sono state annunciate oggi nuove e più potenti funzionalità per l’Internet of Things (IoT). I processori Intel Core di undicesima generazione, Intel Atom Serie x6000E e Intel Pentium e Celeron Serie N e J presentano nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI), sicurezza, functional safety (sicurezza funzionale) e calcolo in tempo reale per clienti di prodotti edge.

“Per il 2023, fino al 70% delle imprese elaborerà dati all’edge. I processori Intel Core di undicesima generazione, gli Intel Atom Serie x6000E e Intel Pentium e Celeron Serie N e J rappresentano per noi il più significativo balzo in avanti mai fatto in termini di potenziamento dell’IoT e portano funzioni che vanno a rispondere alle attuali esigenze dei nostri clienti, ponendo al contempo le basi per nuovi avanzamenti dell’AI e del 5G” ha dichiarato John Healy, Intel vice president, Internet of Things Group e general manager, Platform Management and Customer Engineering.

Partendo dai processori client recentemente annunciati, il Core di undicesima generazione è specificamente potenziato per applicazioni IoT essenziali che richiedono elevate velocità di elaborazione, computer vision e calcolo deterministico a bassa latenza. Portano miglioramenti delle prestazioni fino al 23% in modalità single-thread, miglioramenti del 19% nelle prestazioni multi-thread e miglioramenti fino a 2,95 volte delle prestazioni grafiche da una generazione alla successiva.

I nuovi video decode box consentono al processore di gestire fino a 40 streaming video contemporaneamente a 1080p e 30 fotogrammi al secondo e un output di un massimo di quattro canali video 4K o due canali video 8K. Gli algoritmi di inferenza dell’AI possono gestire fino a 96 unità di esecuzione grafica (INT8) o essere eseguiti sulla CPI con VNNI integrato. Con le tecnologie Intel Time Coordinated Computing e Time Sensitive Networking, questi processori sono inoltre in grado di gestire il calcolo in tempo reale fornendo prestazioni deterministiche in una varietà di casi d’uso:

Settore industriale: sistemi di controllo mission-critical (PLC, robotica etc.), PC industriali e interfacce uomo-macchina.

sistemi di controllo mission-critical (PLC, robotica etc.), PC industriali e interfacce uomo-macchina. Retail, banche e ospitalità: segnali digitali intelligenti e immersivi, punti di informazione interattivi, casse automatizzate.

segnali digitali intelligenti e immersivi, punti di informazione interattivi, casse automatizzate. Sanità: dispositivi di imaging medicale di nuova generazione con display ad alta risoluzione e diagnostica basata su AI

dispositivi di imaging medicale di nuova generazione con display ad alta risoluzione e diagnostica basata su AI Smart city: video registrazioni su rete intelligente con inferencing AI e analitiche integrate

Gli Intel Atom Serie x6000E e Intel Pentium e Celeron Serie N e J rappresentano la prima piattaforma di Intel potenziata per l’IoT. Forniscono maggiori prestazioni in tempo reale ed efficienza, grafica 3D fino a due volte migliore, un motore di offload in tempo reale dedicato, Intel Programmable Services Engine per supportare la gestione di dispositivi remoti out-of-band e in-band, opzioni I/O e di storage potenziate e time sensitive networking (TSN) da 2,5GbE integrato.

Sono inoltre in grado di supportare una risoluzione 4Kp60 simultaneamente su un massimo di tre display, rispettano stringenti requisiti di sicurezza funzionale con Intel Safety Island e comprendono funzioni integrate di sicurezza basata su hardware. Questi processori hanno diverse tipologie d’uso tra cui: