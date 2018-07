IBM ha annunciato che diversi nuovi clienti europei hanno scelto le tecnologie IoT (Internet of Things) di IBM Watson. “Nel 2015 IBM aveva annunciato un investimento di 3 miliardi di dollari a livello globale per portare IA e Internet of Things insieme sul mercato” ha dichiarato Bret Greenstein, Global Vice President di IBM Watson Internet of Things Offerings. “Mettendo insieme IoT con Watson, IBM sta mettendo a frutto questo investimento e guida un movimento globale intorno all’IoT non solo aiutando i clienti a dare un senso ai volumi esponenziali di dati da milioni di dispositivi connessi, ma anche consentendo loro di esplorare nuovi modelli di business, creare eccellenza nel servizio, trasformare gli ambiti di attività ed eliminare le inefficienze.”

Nuovi progetti sono stati firmati con l’operatore della rete elettrica spagnola Red Eléctrica de España, con l’azienda italiana che si occupa di assistenza agli anziani Cooperativa Sole, con l’operatore olandese di telecomunicazioni Tele2 e con il produttore israeliano di impianti di climatizzazione intelligenti Electra Group. Ecco i quattro progetti nel dettaglio.

Cooperativa Sole

La cooperativa italiana Sole che si occupa di assistenza agli anziani (Assisted Living Facilities) ha implementato IBM Watson IoT presso l’Oasi Serena, la sua residenza di Rimini, in Emilia-Romagna, sulla costa adriatica. In un progetto pilota sono stati installati in tutta la struttura diversi sensori ambientali e indossabili che rilevano il movimento, la posizione e altri parametri di ogni residente. Dispositivi che acquisiscono e analizzano i dati che vengono trasformati in informazioni utili e usati per avvisare in tempo reale il personale infermieristico quando l’attività quotidiana dei residenti si discosta dalla norma.

In questo modo gli infermieri possono facilmente definire le priorità per gestire i residenti che hanno urgente bisogno di assistenza, giorno e notte. La soluzione basata su IoT ha già aumentato l’efficienza operativa del 15-20%, in quanto gli operatori sanitari sono sempre più in grado di concentrarsi sulle attività principali. Inoltre, questi nuovi dati consentono a Cooperativa Sole di ridurre i fattori di rischio e migliorare l’assistenza personalizzata dei pazienti.

Red Eléctrica de España

REE, l’unico agente di trasmissione e operatore del sistema elettrico nazionale in Spagna, ha scelto le tecnologie IBM Watson IoT nell’ambito del suo progetto di Intelligent Asset Management. L’obiettivo del gestore è pianificare e ottimizzare le attività di manutenzione e sostituzione delle risorse strategiche di trasmissione (come sottostazioni e linee di trasmissione) con il supporto della piattaforma IoT di IBM.

Con una soluzione analitica IoT progettata specificamente per aiutare le aziende del comparto Energy e Utility a migliorare la manutenzione e l’utilizzo delle risorse, un team di IBM Global Business Services (GBS) ha iniziato l’implementazione della piattaforma e sta lavorando in sinergia con REE per sviluppare modelli di degradazione delle risorse e piani di ottimizzazione della struttura specifici per le esigenze del gestore del sistema elettrico. La competenza tecnologica e industriale di IBM unita alla visione e alle conoscenze innovative di Red Electrica consentiranno a REE una migliore gestione delle risorse, con la conseguente ottimizzazione dell’efficienza operativa.

Tele2 Netherlands

Il fornitore di telecomunicazioni olandese ha recentemente annunciato Mijn Tele2, un’app self-service per i propri clienti supportata da IBM Watson Assistant, in linea con l’obiettivo di concentrarsi sulla centralità del cliente. Oltre a cercare risposte sul sito web di Tele2, i suoi clienti possono ora interrogare la app Mijn Tele2 in merito al loro account, al piano mobile, all’utilizzo dei dati e alla disponibilità, nonché agli aggiornamenti tramite una funzione di chat disponibile in lingua olandese.

MijnTele2 offre risposte chiare, veloci e nel tempo, e grazie a funzionalità di apprendimento automatico integrate, l’app diventa ancora più intelligente: più si chiede, più l’app impara. Questo servizio è stato implementato dopo un progetto pilota che ha evidenziato che l’82% degli utenti adottava il nuovo modo di navigare all’interno dell’app MijnTele2.

Electra Group

Il principale produttore e distributore israeliano di beni di consumo sta collaborando con IBM per creare soluzioni intelligenti di climatizzazione dotate di tecnologia Watson IoT, che consente ai clienti di Electra di connettersi alle unità di climatizzazione e controllarle a casa o in remoto, tramite una apposita app mobile creata e manutenuta da IBM. Inoltre la tecnologia Watson IoT consente ad Electra di eseguire controlli di manutenzione sulle sue soluzioni intelligenti di climatizzazione per rilevare i difetti e prevedere possibili malfunzionamenti, con conseguente risparmio di tempo ed efficienza dei costi per il produttore di beni di consumo.