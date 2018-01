TeamViewer ha presentato la nuova soluzione TeamViewer IoT, che offre le già note caratteristiche di accesso e controllo remoto di TeamViewer unitamente ad avanzate funzionalità di monitoraggio per accedere e controllare i dispositivi IoT da qualsiasi parte del mondo. TeamViewer per IoT, studiato per le esigenze di rivenditori, system integrator, produttori di dispositivi originali e appassionati di tecnologia, è disponibile con il supporto per Raspbian ed è di facile utilizzo in ambienti Linux.

La sicurezza è un aspetto fondamentale quando si parla di IoT e la nuova soluzione di TeamViewer è dotata di crittografia end to end, autenticazione a due fattori e Easy Access di TeamViewer e rende i dispositivi IoT pronti in pochi minuti.

Con il propri account TeamViewer gli utenti possono configurare rapidamente una dashboard web-based e installare il software su un Raspberry Pi. Inoltre, TeamViewer fornisce un SDK e una API MQTT (Message Queue Telemetry Transport) affinché gli utenti possano raccogliere i dati di cui hanno bisogno e includerli nella loro dashboard.

Si tratta di un’interfaccia flessibile che offre agli utenti la possibilità di personalizzare i widget in base alle proprie esigenze e di integrare i dati di TeamViewer IoT in un sistema diverso (se necessario) grazie a una API REST (Representational State Transfer) in cloud, con in più la possibilità di fornire gli strumenti per attivare un alert al superamento di una soglia critica.

TeamViewer IoT offre anche vantaggi di business in una varietà di settori industriali e applicazioni d’uso. Nelle impostazioni industriali consente ai responsabili della produzione e ai fornitori di apparecchiature di aumentare la produttività della macchina, monitorarne l’efficienza operativa ed eseguire la manutenzione preventiva da qualsiasi luogo.

Inoltre, i proprietari di immobili e gli addetti possono utilizzare TeamViewer IoT insieme a tecnologie di Smart Building per monitorare e ottimizzare il consumo di energia, degli spazi e della pianificazione dell’utilizzo a lungo termine.