Mentre nessuno ci faceva caso, Amazon ha creato Sidewalk, una rete wireless nazionale gratuita che raggiunge il 90% della popolazione statunitense. In passato era aperta solo a sviluppatori selezionati, ma la scorsa settimana Amazon ha reso disponibili al pubblico i kit di sviluppo software e hardware, oltre a un kit di prova per verificare la connettività. Il servizio è stato annunciato nel 2019, per poi essere reso disponibile a partner selezionati nel 2021.

A differenza di Z-Wave, Sidewalk non è una rete mesh. È una LPWAN, ovvero una rete a bassa potenza e ad ampio raggio ottimizzata per i dispositivi IoT (Internet of Things) e ideale per inviare in modo sicuro e privato piccole quantità di dati a distanze impressionanti. In pratica, Sidewalk è paragonabile alla rete Dov’è di Apple, che permette di rintracciare qualsiasi dispositivo Apple con uno smartphone, un tablet o un laptop Apple. Ciò avviene consentendo a qualsiasi oggetto, ad esempio un iPhone smarrito, di connettersi a qualsiasi altro dispositivo Apple di proprietà di qualsiasi altra persona.

I dispositivi Apple sono l’hardware distribuito per la rete Dov’è, mentre l’hardware di Sidewalk è la gamma di videocamere di sicurezza e smart speaker di Amazon, ovvero milioni di dispositivi presenti in case e aziende. Finora, la rete è esistita principalmente per consentire una funzionalità limitata dei dispositivi Amazon, anche se la rete Wi-Fi domestica a cui sono collegati va offline. È servita anche come rete per un piccolo numero di aziende partecipanti.

La connettività a Sidewalk è gratuita per chiunque abbia un dispositivo che si connette. E anche per Amazon è gratuita! Semplicemente aggiungendo una sezione di Sidewalk nei Termini di Servizio dei suoi dispositivi connessi, Amazon ottiene il permesso di utilizzare fino a 500MB di connettività della rete domestica di ogni utente al mese e, coraggiosamente, attiva Sidewalk di default a bordo dei dispositivi abilitati (gli utenti possono comunque scegliere di non utilizzare questi dati utilizzando le app Amazon Alexa e Ring).

Sidewalk utilizza diverse tecnologie wireless: Bluetooth Low Energy (BLE) per le brevi distanze, LoRa per le lunghe distanze (fino a 800 metri di distanza) e frequency shift keying nella banda dei 900MHz. Gli endpoint scelgono automaticamente la tecnologia migliore in base alla distanza e ad altri fattori e “bilanciano” automaticamente l’uso della larghezza di banda tra i Bridges nel raggio d’azione.

Installate una videocamera Spotlight o uno smart speaker Echo e sappiate che state donando parte della larghezza di banda della vostra rete domestica a passanti casuali. Questi dispositivi funzionano come Sidewalk Bridges (chiamati anche Sidewalk Gateways) e collegano qualsiasi dispositivo Sidewalk (chiamato anche Sidewalk Endpoints) nel raggio d’azione dei server Amazon attraverso la rete Wi-Fi domestica a cui sono collegati.

Amazon sembra essere seriamente intenzionata a garantire la sicurezza di Sidewalk; l’azienda afferma infatti di non poter vedere altro che i dati di routing del traffico di rete di Sidewalk. I proprietari dei dispositivi Bridges (videocamere e smart speaker) non possono vedere alcun dato o chi si connette. I dati sono protetti da tre livelli di crittografia. Amazon utilizza inoltre un modello zero trust, richiedendo la connessione solo ai dispositivi Sidewalk e autenticando ogni dispositivo a livello di numero di serie ogni volta che desidera comunicare attraverso il sistema. La privacy e l’anonimato sono garantiti da chiavi di hashing unidirezionali, algoritmi crittografici e ID dei dispositivi a rotazione.

I numerosi usi di Sidewalk

Sul mercato esistono diversi dispositivi abilitati a Sidewalk. Ad esempio, Netvox vende un cluster di sensori domestici che monitorano l’aria condizionata e le perdite d’acqua, mentre Meshify produce sensori per le perdite d’acqua e New Cosmos offre un allarme per il gas. Primax vende una serratura intelligente per porte e MarryIoT offre sensori per la qualità dell’aria.

L’utilizzo di Sidewalk da parte di Amazon per la localizzazione si chiama Community Finding ed è una funzione utilizzata dai tracker Tile, che precedono e competono con gli AirTag di Apple e che si collegano alla rete Sidewalk, in modo che possiate utilizzare la rete Sidewalk per trovare il vostro cane se indossa un collare-tracker Tile o il vostro portafoglio nel caso lo dimenticaste accidentalmente a bordo di un taxi.

Amazon supporta anche il suo programma CareBands con Sidewalk. I CareBands sono dispositivi connessi (assomigliano a orologi da polso, ma senza schermo o quadrante) che permettono di monitorare le persone che non possono prendersi cura di se stesse, ad esempio consentendo agli anziani di continuare a vivere a casa piuttosto che in una struttura di assistenza. Amazon potrebbe estendere il programma anche ai trattamenti per le dipendenze, al monitoraggio dei bambini, alla ricerca di contatti e ad altri usi. Il programma è attualmente in fase pilota.

Mentre i dispositivi ordinari possono connettersi da 800 metri di distanza, dispositivi specifici, come i tracker Tile e gli Amazon CareBand, possono connettersi da alcuni chilometri di distanza. Potete utilizzare le app Amazon Alexa e Ring per disattivare il Community Finding, ma continuare a utilizzare la rete Sidewalk per i vostri dispositivi. Nordic, Silicon Labs, Texas Instruments e Quectel hanno collaborato con Amazon per offrire SDK (kit di sviluppo software) e HDK (kit di sviluppo hardware).

Sidewalk è sinonimo di business

Tutte queste informazioni sull’utilizzo di Sidewalk per i dispositivi IoT domestici e i tracker potrebbero farvi pensare che si tratti di un’iniziativa puramente consumer. In realtà, Sidewalk è integrato in modo nativo con il servizio AWS IoT Coreservice di Amazon ed è una brillante risorsa non sfruttata per le aziende, dalle startup alle imprese consolidate.

Iniziamo con le applicazioni più ovvie. Dopo la pandemia, il lavoro da remoto è diventato la norma per molte organizzazioni. Le aziende hanno migliaia di dipendenti che, spesso (o sempre) lontani dall’ufficio, utilizzano a casa propria hardware, software e servizi di rete consumer inaffidabili e insicuri.

Sidewalk rappresenta una linea diretta e sicura tra i dispositivi di lavoro remoti e le applicazioni cloud dell’azienda, non per i normali dati, ma per l’impostazione, il ping, il monitoraggio e il tracciamento dei dispositivi e altri usi a basso contenuto di dati. E potrebbe rivelarsi una funzione preziosa per qualsiasi tipo di gestione della flotta, come ad esempio un’opzione di backup per la localizzazione e il monitoraggio nei luoghi in cui la banda larga mobile non arriva.

Sidewalk potrebbe inoltre dare il via a un’ondata di nuove startup e di connettività per le startup esistenti tra consegne a domicilio, robot per le consegne, bidoni della spazzatura intelligenti e tutto ciò che coinvolge i dispositivi IoT “in libertà”. Considerando poi che i due problemi principali dell’IoT aziendale sono il modo in cui ci si connette sul campo e la sicurezza, Sidewalk risolve istantaneamente entrambi i problemi per molte aziende statunitensi. Quindi, ora che Amazon ha aperto Sidewalk agli sviluppatori di tutti i tipi, ha senso considerare questa risorsa ancora poco sfruttata.