IoT e sicurezza. Un binomio sempre più discusso e importante, anche alla luce dei continui attacchi sferrati contro i sempre più numerosi oggetti connessi di qualsiasi tipo che stanno entrando a far parte anche del bagaglio tecnologico delle aziende. Ecco allora un pratico elenco di suggerimenti che possono aiutarvi a evitare gli errori più comuni che i professionisti IT aziendali fanno quando portano i dispositivi IoT su reti aziendali.

Il seguente “decalogo” è stato compilato dalla Online Trust Alliance e presenta dieci suggerimenti per l’utilizzo della tecnologia IoT all’interno dell’azienda senza rendere questa più vulnerabile alle minacce alla sicurezza. L’elenco è incentrato sulla consapevolezza e sulla riduzione al minimo dell’accesso ai dispositivi meno sicuri. Avere una chiara comprensione di quali dispositivi siano effettivamente presenti in rete, di cosa sono autorizzati a fare e di quanto siano sicuri, è infatti essenziale per una strategia di sicurezza IoT di successo.

La Online Trust Alliance è stata fondata nel 2005 come risposta alle minacce per la sicurezza e allo spam basate su e-mail. Gli obiettivi del gruppo si sono evoluti sostanzialmente da allora, per abbracciare una gamma molto più ampia di tecnologie, incluso l’IoT. Dopo essere diventata nel 2012 un’organizzazione 501(c)3, sigla che indica negli USA un’organizzazione con finalità senza scopo di lucro, l’OTA è stata assorbita lo scorso anno dalla Internet Society.

Ecco i dieci consigli.