Trovare un posto per la IA nel proprio business, e mantenerne il controllo

Integrare l’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane non è certamente un processo semplice ma il non farlo potrebbe portare a conseguenze disastrose: questa l’idea dell’autore

L’importanza dell’Intelligenza Artificiale (IA) e del Machine Learning (ML) sarà determinante per il futuro dei provider di colocation. Non a caso, si prevede che il 30% dei data center che non riuscirà a implementare soluzioni di IA e ML entro il 2020 ‘cesserà di essere operativamente ed economicamente redditizio’.

L’aumento della complessità nella gestione dell’energia, del raffrescamento e delle risorse in generale sta raggiungendo livelli che non sono più gestibili dai tecnici umani con tempi e costi ragionevoli.

Come trovare il posto ideale per l’intelligenza artificiale e prepararsi a integrare questa tecnologia nel proprio business? E come mantenere controllo e governance in un territorio sconosciuto? Peter Lambrecht, VP sales Data Centre Applications di Vertiv Emea, ne parla in un articolo della rivista Soluzioni Software per l’Industria.