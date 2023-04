Alibaba Cloud ha annunciato oggi un nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) chiamato Tongyi Qianwen, che verrà implementato come front-end in stile ChatGPT per tutte le sue applicazioni aziendali, incluso lo strumento per le comunicazioni sul posto di lavoro DingTalk e lo smart speaker e l’assistente personale intelligente Tmall Genie. Attualmente, il software, che supporterà l’inglese e il cinese, è disponibile in beta test per i clienti aziendali in Cina, ha affermato Alibaba Cloud nel comunicato stampa di ieri.

Tongyi Qianwen si basa su Tongyi, il framework IA preaddestrato proprietario di Alibaba che unifica vari modelli di intelligenza artificiale, inclusi modelli che possono trasformare il testo in immagini e brevi video. I modelli LLM sono algoritmi o programmi di deep learning per l’elaborazione del linguaggio naturale in grado di produrre risposte simili a quelle umane alle domande e di fungere da base per l’IA generativa.

Integrare l’IA con le applicazioni aziendali

“Tongyi Qianwen sarà integrato in tutte le applicazioni aziendali nell’ecosistema di Alibaba nel prossimo futuro per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente, dalla comunicazione aziendale, all’assistenza vocale intelligente, all’e-commerce, alla ricerca, alla navigazione e all’intrattenimento”, ha affermato Alibaba. Con l’integrazione di DingTalk, Alibaba mira a rendere più efficienti le comunicazioni sul posto di lavoro. Tongyi Qianwen è infatti progettato per riassumere gli appunti delle riunioni, scrivere e-mail e redigere proposte commerciali o piani di campagne promozionali attraverso semplici e rapidi suggerimenti.

“Gli utenti possono creare istantaneamente una mini applicazione su DingTalk fotografando una bozza di idea scritta su carta”, ha affermato la società. Tmall Genie sarà invece in grado di impegnarsi in conversazioni più dinamiche e vivide con gli utenti attraverso l’integrazione di Tongyi Qianwen. Questa integrazione permetterà, tra le altre cose, di raccontare storie ai bambini, fornire ricette dietetiche sane, offrire consigli di viaggio e consigliare musica di sottofondo per un allenamento.

L’annuncio di Alibaba arriva lo stesso giorno in cui la Cyberspace Administration of China (CAC) ha pubblicato una bozza di regolamento per i servizi di intelligenza artificiale generativa, che prevede di rendere i fornitori responsabili della validità dei dati utilizzati per addestrare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Alibaba non ha affrontato direttamente le preoccupazioni menzionate nell’annuncio del CAC, ma ha affermato che spera di mettere a punto Tongyi Qianwen con l’intelligence proprietaria dei clienti in un ambiente cloud sicuro, in modo che le aziende possano stabilire modelli di intelligenza artificiale su misura per soddisfare le loro specifiche esigenze aziendali.

Alibaba vuole un’IA efficiente in termini di costi

Alibaba ritiene che questa sua novità renderà l’informatica più accessibile e conveniente per le aziende che cercano di sbloccare opportunità emergenti nella nuova era dell’IA. “Ciò dovrebbe innescare una nuova ondata di crescita per i clienti, eliminando la necessità di processi di pre-formazione ad alta intensità di risorse e costosi per la costruzione di modelli fondamentali”, ha affermato il colosso cinese.

La società ha anche sottolineato che i suoi clienti e sviluppatori avranno accesso al modello per creare funzionalità IA personalizzate in modo conveniente. “Stiamo assistendo a un nuovo paradigma di sviluppo dell’IA in cui il cloud e i modelli di intelligenza artificiale svolgono un ruolo essenziale. Rendendo questo paradigma più inclusivo, speriamo di facilitare le aziende di tutti i settori nella loro trasformazione dell’intelligence e, in definitiva, di contribuire ad aumentare la loro produttività aziendale, espandere le loro competenze e capacità sbloccando opportunità più entusiasmanti attraverso le innovazioni” ha dichiarato Jingren Zhou, CTO di Alibaba Cloud Intelligence.

Il mese scorso, un altro gigante cinese di servizi Internet e intelligenza artificiale, Baidu, ha annunciato un’alternativa ChatGPT in lingua cinese chiamata Ernie bot. La società ha affermato che nella fase iniziale di lancio 650 partner commerciali avranno accesso al bot, con la speranza di migliorarne le prestazioni proprio sulla base dei feedback che riceverà.