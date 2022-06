L’intelligenza artificiale è abusata? Forse la è stata inizialmente quando i fornitori di cloud computing hanno iniziato a offrire l’IA come servizio. Il cloud l’ha infatti resa economica e facilmente disponibile per gli sviluppatori di soluzioni e, di conseguenza, l’IA è entrata in applicazioni che non richiedevano funzionalità di intelligenza artificiale e presto è diventata una risorsa sempre meno preziosa. È stato come mettere freni da corsa di fascia alta e ad alto costo a bordo di un’utilitaria.

Oggi riusciamo a comprendere meglio l’uso pragmatico dell’IA, quando si rivelerà utile e quando non lo sarà. Le soluzioni aziendali che in genere trovano il massimo valore con l’IA basata su cloud sono principalmente tre.

Applicazioni aziendali con potenziali modelli in grandi quantità di dati

Questi possono essere nuovi modelli da nuovi dati o nuovi modelli che emergono in base a ciò che un motore di intelligenza artificiale già elabora e apprende nel tempo. Più dati vengono analizzati e più modelli identifica il sistema di intelligenza artificiale, migliore sarà il motore di intelligenza artificiale. Lo vediamo nella nostra vita quotidiana: le nostre auto imparano dai nostri schemi di guida per regolare di conseguenza la frenata e l’accelerazione. I termostati intelligenti determinano modelli di utilizzo migliori, regolando la temperatura in base alle preferenze passate e al tempo attuale.

Creazione di nuovi dati

I rivenditori sfruttano i motori di raccomandazione online per determinare meglio con chi stanno interagendo e suggerire prodotti e servizi che l’utente probabilmente acquisterà. In base al comportamento del cliente, questi motori possono determinare i dati demografici del cliente come età, orientamento sessuale, reddito, posizione e persino il tipo di istruzione e se hanno un coniuge o figli. Questi motori possono aumentare le vendite, spesso del 20% o più.

Un set di dati esistente combinato con la capacità dell’IA di determinare un nuovo significato

Questo è il motivo per cui l’IA esiste in primo luogo. La maggior parte delle aziende si rende conto di avere dati preziosi, ma non ha capito come estrarne il valore. I dati sono al centro di tutti i sistemi abilitati all’intelligenza artificiale, ma raramente vengono indicati come tali. Se capite che ci sono modi migliori per imparare dai vostri dati aziendali e raccogliere informazioni che non sono necessariamente ovvie, allora potete cogliere il vero valore dell’IA e del cloud.

Vedo però spesso l’IA all’interno di sistemi tattici aziendali in cui il valore dell’IA semplicemente non c’è. Ciò aumenta costi e rischi. I metodi tradizionali per definire la logica e il comportamento dell’applicazione funzionano perfettamente anche senza intelligenza artificiale e risparmierete sul costo aggiuntivo dell’utilizzo dell’IA, che è circa il 35% in più.

Le aziende devono affrontare la realtà dell’IA: solo perché potete implementarla, non significa che dovreste farlo. E visto che questa tecnologia diventa sempre più accessibile e quindi ci offre maggiori opportunità di commettere errori con essa, valutate molto bene prima di inserirla nei vostri processi aziendali.