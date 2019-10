Perché l’85 percento dei nuovi prodotti non ha successo? Chiedilo al web

SUNNYVALE, CALIFORNIA – Commerce.AI è un’azienda che raccoglie e analizza informazioni dal web e social media, focalizzandosi su recensioni e opinioni sui prodotti consumer. Se un tempo bastava monitorare riviste e siti web specializzati in recensioni, ora l’esplosione di dati non strutturati (articoli, post social, foto, video, magari farciti di emoji…) genera volumi di informazioni difficile da trattare e analizzare correttamente.

Per questo, l’azienda ha addestrato modelli di IA specifici per circa 50.000 categorie di prodotto in diverse lingue, in modo da poter estrarre attributi e opinioni sulla categoria di prodotti o sul singolo SKU (il codice identificativo del prodotto).

Il text mining viene usato da anni, e anche la sentiment analysis rafforzata dall’intelligenza artificiale non è nuova. La particolarità di Commerce.ai è che ha addestrato modelli differenziati e specializzati per ogni categoria di prodotto, ed è in grado di produrre risultati in termini di etichette e vettori che astraggono il linguaggio, e quindi superando la lingua in cui sono scritti i messaggi.

Ogni prodotto o nicchia ha infatti un suo gergo, e l’aggettivo che esprime un sentimento positivo per un prodotto potrebbe avere significato opposto in una categoria diversa (per esempio, l’aggettivo “caldo” è positivo nel caso dei microonde, negativo se si parla di frigoriferi).

L’azienda ha iniziato le attività nel 2016 come progetto di sviluppo congiunto insieme a Walmart, con un team composto da molti ricercatori dell’MIT e di Stanford, da allora ha cominciato a servire alcune delle più grandi multinazionali nel campo dei prodotti di consumo (Coca Cola, Unilever, Johnson e molti altri nomi di peso), che usano i dati forniti da Commerce.ai principalmente in due modi: riuscire a commercializzare meglio i prodotti esistenti (individuare opportunità di promozione, quali attributi valorizzare nella comunicazione…) e progettare nuovi prodotti in base alla domanda rilevata, identificando eventuali nicchie non coperte, caratteristiche più desiderate, punti di prezzo più appetibili.

Oltre ad analizzare i dati pubblicamente disponibili su internet, Commerce.ai può anche acquisire dati interni dei clienti (email, messaggi ricevuti dal supporto, rapporti di incidenti, survey…) per creare un’analisi organica.

Il servizio è accessibile attraverso una dashboard e anche come resftul API, attraverso le quali i clienti possono integrare le informazioni fornite da Comerce.ai nelle proprie dashboard di vendita.