A Milano si parla di “Intelligence In Security”: affrontare le cyber minacce con la IA

Un evento esclusivo il 6 novembre a Milano per conoscere le reali applicazioni dell’Intelligenza Artificiale in azienda e nella sicurezza: benefici, opportunità e rischi.

L’Intelligenza Artificiale e le tecnologie di ultima generazione stanno rivoluzionando lo scenario della sicurezza aziendale, oggi le aziende di qualsiasi dimensione sono alla ricerca di nuovi framework di security governance.

L’ultimo report McKinsey stima che entro il 2030 le aziende che non avranno adottato tecnologie AI o che non le avranno completamente assorbite potrebbero subire un calo del 20% circa sul flusso di cassa rispetto ai livelli attuali.

Nell’immediato futuro, infatti la protezione di aziende e persone sarà affidata sempre più a macchine intelligenti in grado di imparare, riconoscere e anche agire.

Forrester Research nell’ultimo studio sull’Intelligenza Artificiale sostiene che, questa forma di intelligenza può migliorare le capacità umane nelle metodologie di sicurezza aziendale, non escludendo l’esperienza e la conoscenza personale dell’individuo che è fondamentale per proteggere sistemi e dati business di un’organizzazione.

Obiettivo dell’iniziativa “Intelligence in Security” è conoscere le reali applicazioni dell’Intelligenza Artificiale in azienda e nella sicurezza: benefici, opportunità e rischi.

L'evento organizzato da Business International ed è rivolto a CEO, COO, CSO, CIO e responsabili della sicurezza aziendale. Si terrà martedì 6 Novembre a Milano, presso MiCo – Milano Congressi.

Intelligence in Security: temi e Agenda

Gli argomenti che saranno trattati nell’evento sono:

Quali sono i nuovi trend della Security aziendale?

Come proteggere gli asset aziendali dalle nuove minacce Cyber?

Etica, tecnologia e Intelligenza Artificiale a che punto siamo?

Quali sono le applicazioni di Intelligenza Artificiale e Machine Learning più efficaci oggi?

Come proteggere l’azienda e la supply chain?

In che modo i big data aiutano l’azienda a proteggere gli asset aziendali?

Quali sono le reali applicazioni dell’IA nelle security?

GDPR, Privacy e Cyber Risk a che punto siamo?

La dimensione della cyber security oggi e le nuove sfide del cyber crime per le imprese

Minacce e opportunità della cyber security nell’industria interconnessa

L’agenda è la seguente: