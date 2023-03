Midjourney ha temporaneamente cancellato il periodo di prova gratuito del suo servizio di AI art dopo che una serie di immagini false generate dall’intelligenza artificiale è diventata virale. Il fondatore dell’azienda David Holz ha annunciato i cambiamenti su Discord, la piattaforma che Midjourney utilizza come interfaccia predefinita. Il motivo? “A causa di una combinazione di richieste elevatissime e di abusi del servizio, stiamo temporaneamente disabilitando le prove gratuite fino a quando non avremo apportato i prossimi miglioramenti al sistema“, ha scritto Holz.

Sebbene Holz non sia entrato nello specifico, il sottotesto potrebbe essere il fatto che gli utenti hanno riscoperto Midjourney. Il servizio di generazione di arte tramite intelligenza artificiale ha recentemente distribuito quello che chiama Midjourney v5, un aggiornamento alla piattaforma che consente di realizzare creazioni incredibilmente realistiche tramite IA generativa. Le “foto” di Papa Francesco diventate virali nei giorni scorsi mostrano il pontefice con un’elegante piumino bianco che potrebbe indossare un rapper. Anche “foto” simili dell’ex presidente Donald Trump vestito da gladiatore e arrestato dalla polizia di New York possono essere trovate su Discord tramite la funzione di ricerca.

La precedente prova gratuita di Midjourney richiedeva agli utenti di creare (sempre gratuitamente) un nuovo account Discord e di iscriversi alla trial. Midjourney non specificava quante generazioni di immagini venissero offerte con la prova gratuita, ma in genere erano circa 40. Gli utenti potevano “spendere” i loro crediti per la generazione di immagini sia con nuove richieste, sia con variazioni sulle immagini esistenti o con l’ingrandimento delle stesse a dimensioni maggiori. Il livello Basic a pagamento di Midjourney parte da 10 dollari al mese.

Al tempo stesso Holz ha anche annunciato un aggiornamento dell’algoritmo di Midjourney, che dovrebbe essere due volte più veloce. Dal momento che Midjourney misura i suoi abbonamenti non in base al numero di immagini generate, ma in base al carico della GPU sul server, gli utenti potranno essenzialmente raddoppiare il numero di immagini che il servizio genererà prima che la loro quota si esaurisca. Midjourney consente inoltre agli utenti di inserire le proprie richieste in una coda a tempo, che permette di generare un numero illimitato di immagini ma al costo di un ritardo di circa dieci minuti dal momento della richiesta.

Ironia della sorte, questo significa anche che se un utente è disposto a sborsare 10 o 30 dollari al mese per i piani a pagamento, può generare ancora più immagini e ancora più deep fake. Midjourney ha anche assunto un atteggiamento piuttosto permissivo nei confronti della pubblicazione di immagini che ritraggono personaggi pubblici. Altri strumenti di IA generativa non lo fanno: con Bing Chat ad esempio potete scordarvi infatti di provare a ritrarre Bill Gates mentre fa il giocoliere con le motoseghe.