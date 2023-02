Microsoft è pronta a più che triplicare i prezzi delle API di Bing Search in tutti i mercati, in quello che può essere visto come un tentativo di recuperare gli investimenti nel suo motore di ricerca. L’azienda ha infatti scritto in un post che i nuovi prezzi saranno applicati a partire dal 1° maggio 2023 per tutte le API di Microsoft Bing, tra cui Image Search, Video Search, News Search, Visual Search, Entity Search, Web Search, Autosuggest e Spell Check.

“Il nuovo modello di prezzi riflette in modo più accurato gli investimenti tecnologici che Bing continua a fare per migliorare la ricerca, comprese le nuove esperienze come Bing Visual Search e Bing Entity Search”, ha dichiarato un portavoce di Microsoft. Proprio il mese scorso Microsoft ha annunciato un investimento di 10 miliardi di dollari in OpenAI, dopo che alcuni report avevano affermato che l’azienda aveva intenzione di integrare ChatGPT con il suo motore di ricerca.

Microsoft ha scommesso molto sulla crescente popolarità di ChatGPT, soprattutto nell’ottica di creare un nuovo modo di fare ricerche su Internet e di rispondere alle query utilizzando un linguaggio colloquiale, diverso da quello che Google offre attualmente sotto forma di link.

Secondo Similarweb, lo scorso novembre Google deteneva una quota di mercato superiore al 91% nella categoria delle ricerche su internet a livello globale, rispetto al misero 2,95% di Bing. L’aumento dei prezzi annunciato da Microsoft può essere attribuito anche all’aggiunta del motore ChatGPT a Bing. E, come già accennato, non si tratta di un aumento da poco. Un confronto dei prezzi riflette infatti un incremento da 3 a 10 volte nei diversi piani a pagamento per le API di Bing Search e Bing Image Search.

Nella categoria S1, che consente 250 transazioni al secondo, i nuovi prezzi per Web Search ammontano a 25 dollari per 1.000 transazioni rispetto ai soli 7 dollari del listino precedente. Nella stessa categoria, il nuovo prezzo di Bing Image Search è di 25 dollari per 25.000 transazioni rispetto ai precedenti 7 dollari per lo stesso numero di transazioni.

Nella categoria S2, che consente 100 transazioni al secondo, la nuova tariffa è di 15 dollari per 1.000 transazioni rispetto ai 3 dollari di prima, mentre il prezzo per Bing Autosuggest per la stessa categoria è stato aumentato da 3 dollari per 10.000 transazioni a 15 dollari. Anche gli altri tier, compreso il componente aggiuntivo opzionale Bing Statistics, subiranno un aumento di 10 volte.