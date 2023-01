Secondo un nuovo report di Semafor, Microsoft è in trattative per investire ulteriori 10 miliardi di dollari in OpenAI proprio mentre sta cercando di integrarne il chiacchieratissimo chatbot intelligente ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing. Nel 2019, Microsoft aveva già investito 1 miliardo di dollari in OpenAI per accelerare gli sforzi aziendali nel promuovere l’intelligenza artificiale con lo scopo di ottenere “evidenti benefici economici”.

Il recente interesse a investire ulteriori 10 miliardi di dollari potrebbe essere il risultato diretto della crescente popolarità di ChatGPT e alla sua capacità di rispondere alle richieste su Internet utilizzando un linguaggio colloquiale: un approccio molto diverso da quello che Google e Bing offrono attualmente con il loro sistema basato sui link.

Il report di Semafor arriva pochi giorni dopo la notizia riportata da The Information, secondo cui Microsoft sarebbe in trattative con OpenAI per aumentare la propria partecipazione nella società, seguita da un report del Wall Street Journal secondo cui OpenAI starebbe cercando di vendere azioni valutate per 29 miliardi dollari a società di venture capital.

Sempre secondo il rapporto di Semafor, Microsoft finirà per possedere il 75% dei profitti di OpenAI fino a quando non recupererà il suo investimento. OpenAI, che è stata fondata da Elon Musk e Sam Altman nel 2015 come società di ricerca e sviluppo per l’intelligenza artificiale, sta lavorando attualmente anche su DALL-E 2, un sistema sempre basato su IA in grado di creare immagini realistiche utilizzando l’elaborazione del linguaggio naturale.