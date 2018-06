Quando Microsoft guarda al futuro prossimo e lontano, vede soprattutto l’intelligenza artificiale e in particolare il deep learning. La società ha infatti già speso miliardi in IA, compresa una serie di acquisizioni come quelle della la start-up Bonsai (specializzata proprio in deep learning) a fine giugno e di Semantic Machines a maggio. Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato che l’intelligenza artificiale è la “tecnologia che definisce i nostri tempi” e che “l’IA sarà nel cloud, farà parte delle applicazioni SaaS e di un’intera infrastruttura”.

Ma c’è una possibilità che la grande scommessa sul deep learning possa andare male se Microsoft non investirà in altri rami dell’IA che potrebbero rivelarsi più utili. Il problema non è che il deep learning non sia importante (lo è certamente), ma che sia sopravvalutato e già al limite delle sue capacità.

Questo è l’argomento che sta facendo discutere un numero crescente di scienziati e ricercatori informatici. Per capirlo, diamo una breve occhiata a come funziona. Nel deep learning enormi quantità di dati vengono inviate in un sistema che apprende essenzialmente da solo, senza che gli sviluppatori scrivano programmi specifici per l’attività in questione.

In uno degli usi più semplici del deep learning una macchina può essere istruita a riconoscere la differenza tra cani e gatti dopo aver “immagazzinato” centinaia di migliaia di immagini, con ogni foto etichettata come un gatto o un cane. La premessa del deep learning è che questo è tutto ciò di cui la macchina ha bisogno di imparare per distinguere tra cani e gatti. Come funziona il tutto è essenzialmente un mistero.

Il deep learning viene oggi applicato, tra le altre attività, ai veicoli a guida autonoma, alla ricerca contro il cancro e all’automazione di back-office. Ma come osserva il New York Times nell’articolo Is There a Smarter Path to Artificial Intelligence? Some Experts Hope So, “alcuni scienziati si stanno chiedendo se dopo tutto il deep learning sia davvero così… deep”. L’articolo prosegue affermando che “secondo un numero crescente di esperti di IA l’infatuazione verso il deep learning può benissimo portare a fenomeni di eccessivi investimenti (ora) e di disillusione (poi)”.

Il problema, dicono questi ricercatori, è che il deep learning è per sua natura una tecnica molto limitata e funziona solo su una serie specifica di problemi, quelli in cui ci sono grandi quantità di dati facilmente accessibili e dove i compiti che devono essere portati a termine sono chiari e ben definiti “come etichettare immagini o tradurre discorsi in testo”, si legge sempre nell’articolo.

Per questo motivo, Michael I. Jordan, professore all’Università della California, ha dichiarato al giornale: “Non c’è vera intelligenza nel deep learning. E penso che fidarsi troppo di questi algoritmi sia una fede mal riposta”. Il professore della New York University Gary Marcus ha ammonito in un altro articolo che “i pattern estratti dal deep learning sono più superficiali di quanto non appaiano inizialmente”.

Per provare questa superficialità, basta considerare Microsoft Office. Microsoft ha costruito la sua IA direttamente in Office, il che sembra impressionante. Ma date un’occhiata a quello che l’intelligenza artificiale dovrebbe fare e potreste non essere così colpiti. L’IA aiuta per esempio a potenziare gli strumenti di correzione in Word, ma non abbiamo notato alcuna differenza in questi strumenti di correzione prima e dopo l’integrazione dell’IA.

In Outlook l’intelligenza artificiale raccomanda quando si dovrebbe partire per un appuntamento, ma anche qui non si tratta di nulla di rivoluzionario. In PowerPoint, la funzionalità Designer alimentata dall’IA consiglia come progettare una presentazione tramite slide, ma non si va molto più in là di un classico design a template. L’IA si rivela invece più utile per gli utenti avanzati di Excel, che possono utilizzarla ad esempio per estrarre informazioni da insiemi complessi di dati.

Non dubitiamo che l’intelligenza artificiale migliorerà nei prossimi anni e offrirà strumenti più utili. Ma a causa dell’attuale hype su tutto ciò che è IA, Microsoft e altre società potrebbero spendere le proprie risorse in deep learning e non in altre tecnologie IA, che potrebbero rivelarsi più utili a lungo termine. Ciò potrebbe danneggiare Microsoft e rallentare i benefici che tutti potremmo ottenere dalle nuove tecnologie.