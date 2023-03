Microsoft ha annunciato oggi Microsoft 365 Copilot, che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti in Microsoft Graph e nelle app di Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altre ancora). Copilot è stato integrato anche all’interno di Business Chat, un’esperienza completamente nuova che funziona combinando LLM, le app di Microsoft 365 e i dati (calendario, e-mail, chat, documenti, riunioni e contatti) per eseguire operazioni che prima le persone non erano in grado di fare.

Un esempio? Con richieste in linguaggio naturale come “spiega al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto”, Business Chat genererà un aggiornamento di stato basato sulle riunioni del mattino, le e-mail e le diverse conversazioni nelle chat. Oggi i clienti Microsoft potranno accedere in anteprima a Business Chat in Microsoft Teams.

Microsoft 365 Copilot punta a trasformare il mondo del lavoro in tre modi.

Liberare la creatività. Con Copilot in Word, è possibile avviare il processo creativo in modo da non dover più partire da zero. Copilot offre una prima bozza da modificare, risparmiando ore di scrittura, ricerca e modifica. In alcuni casi Copilot sarà in grado di elaborare un testo corretto, in altri no, ma in ogni caso supporterà gli utenti nella creazione di testi. Copilot in PowerPoint aiuta invece a creare presentazioni partendo da una semplice richiesta, aggiungendo contenuti pertinenti da un documento creato in precedenza. Con Copilot in Excel sarà inoltre possibile analizzare le tendenze e creare grafici e chart di dati.

Con Copilot in Word, è possibile avviare il processo creativo in modo da non dover più partire da zero. Copilot offre una prima bozza da modificare, risparmiando ore di scrittura, ricerca e modifica. In alcuni casi Copilot sarà in grado di elaborare un testo corretto, in altri no, Copilot in PowerPoint aiuta invece a creare presentazioni partendo da una semplice richiesta, aggiungendo contenuti pertinenti da un documento creato in precedenza. Con Copilot in Excel sarà inoltre possibile analizzare le tendenze e creare grafici e chart di dati. Aumentare la produttività. Copilot consente anche di alleggerire il carico dei lavoratori. Dalla sintesi di lunghi thread di e-mail alla stesura rapida di risposte suggerite, Copilot in Outlook aiuta a smaltire la posta in arrivo in pochi minuti, mentre in Teams è in grado di riassumere i punti chiave della riunione (chi ha detto cosa, fino a quale punto tutti i partecipanti sono allineati e dove non sono d’accordo) e di suggerire i prossimi passi, il tutto in tempo reale. Con Copilot in Power Platform, chiunque può inoltre automatizzare attività ripetitive, creare chatbot e passare da un’idea alla creazione di un’applicazione in pochi minuti. Copilot non si limita a incrementare la produttività individuale, ma contribuisce anche a creare un nuovo modello di conoscenza per ogni organizzazione, sfruttando la grande quantità di dati e insight che oggi è in gran parte inaccessibile e non sfruttato. Business Chat funziona attraverso tutti i dati e le applicazioni aziendali per far emergere le informazioni e gli approfondimenti necessari a partire da una grande mole di dati, in modo che la conoscenza fluisca liberamente in tutta l’organizzazione, risparmiando tempo prezioso nella ricerca di risposte. Si potrà accedere a Business Chat da Microsoft 365.com, da Bing dopo aver effettuato l’accesso con la propria identità aziendale Azure Active Directory o da Teams.

Copilot consente anche di alleggerire il carico dei lavoratori. Dalla sintesi di lunghi thread di e-mail alla stesura rapida di risposte suggerite, mentre in Teams è in grado di riassumere i punti chiave della riunione (chi ha detto cosa, fino a quale punto tutti i partecipanti sono allineati e dove non sono d’accordo) e di suggerire i prossimi passi, il tutto in tempo reale. Con Copilot in Power Platform, chiunque può inoltre automatizzare attività ripetitive, creare chatbot e passare da un’idea alla creazione di un’applicazione in pochi minuti. Copilot non si limita a incrementare la produttività individuale, sfruttando la grande quantità di dati e insight che oggi è in gran parte inaccessibile e non sfruttato. Business Chat funziona attraverso tutti i dati e le applicazioni aziendali per far emergere le informazioni e gli approfondimenti necessari a partire da una grande mole di dati, in modo che la conoscenza fluisca liberamente in tutta l’organizzazione, risparmiando tempo prezioso nella ricerca di risposte. Si potrà accedere a Business Chat da Microsoft 365.com, da Bing dopo aver effettuato l’accesso con la propria identità aziendale Azure Active Directory o da Teams. Migliorare le competenze. Copilot cambierà radicalmente il modo in cui le persone lavorano con l’IA e in cui l’IA lavora con le persone. Come per ogni nuovo modello di lavoro, c’è una curva di apprendimento, ma chi abbraccia questo nuovo modo di lavorare potrà velocemente beneficiare dei vantaggi in termini di produttività e collaborazione.

Microsoft 365 Copilot è ostruito sulla base dell’approccio Microsoft alla sicurezza, alla compliance e alla privacy, ereditando automaticamente tutte le policy e i processi di sicurezza, compliance e privacy della vostra azienda. L’autenticazione a due fattori, i limiti di conformità, le protezioni della privacy e molto altro ancora fanno di Copilot una soluzione di intelligenza artificiale estremamente sicura. E’ inoltre progettato per proteggere i dati dei tenant, dei gruppi e dei singoli.

La perdita di dati è una fonte di preoccupazione per i clienti. Gli LLM di Copilot non vengono addestrati sui dati dei tenant. All’interno dei tenant, il modello di permessi di Microsoft garantisce che i dati non si disperdano tra i gruppi di utenti. Inoltre, a livello individuale, Copilot presenta solo i dati a cui è possibile accedere, utilizzando la stessa tecnologia su cui l’azienda fa leva da anni per proteggere i dati dei clienti.

Infine, Copilot è progettato anche per apprendere nuove skill. Ad esempio, con Viva Sales, Copilot può imparare a connettersi ai sistemi CRM per inserire nelle comunicazioni i dati dei clienti, come le interazioni e la cronologia degli ordini. Man mano che Copilot apprende nuovi domini e processi, sarà in grado di eseguire attività e query ancora più sofisticate.