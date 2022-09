Dal 2016, quando Facebook ha cominciato a collaborare con la comunità IA per creare il framework PyTorch per la ricerca sull’intelligenza artificiale, migliaia di collaboratori hanno sviluppato più di 150.000 progetti utilizzando PyTorch, che è diventata così una delle piattaforme leader per la ricerca e la produzione in tutta la comunità AI. Nei giorni scorsi, Mark Zuckerberg ha annunciato che il progetto PyTorch si trasformerà nella fondazione senza scopo di lucro PyTorch Foundation che farà parte della Linux Foundation, un consorzio tecnologico la cui missione principale è lo sviluppo collaborativo di software open source.

La creazione della PyTorch Foundation garantisce che le decisioni saranno prese in modo trasparente e aperto da un gruppo eterogeneo di membri del consiglio di amministrazione per molti anni a venire. L’organo di governo sarà composto da rappresentanti di AMD, Amazon Web Services, Google Cloud, Meta, Microsoft Azure e Nvidia, con l’intenzione di espandersi ulteriormente nel tempo.

PyTorch è stato costruito con alla base una filosofia open source incentrata sulla comunità e ciò, assicura Meta, non cambierà con il passaggio alla nuova entità. Quando i ricercatori e gli sviluppatori rendono open source il loro codice, altri in tutto il mondo possono condividerne il lavoro, imparare dai progressi reciproci e quindi contribuire alla comunità dell’intelligenza artificiale.

La PyTorch Foundation si sforzerà di aderire a quattro principi: rimanere aperti, mantenere un branding neutrale, rimanere equi e forgiare una forte identità tecnologica. Una delle sue principali priorità sarà quella di mantenere una chiara separazione tra il business e la governance tecnica di PyTorch. Meta, a detta di Zuckerberg, continuerà a investire in PyTorch e lo utilizzerà come framework principale per la ricerca e produzione in campo IA. La transizione alla nuova entità, inoltre, non comporterà alcuna modifica al codice di PyTorch, al progetto principale o ai modelli operativi degli sviluppatori.

“La scienza aperta è al centro del nostro lavoro nell’intelligenza artificiale, sia che si tratti di rilasciare codice per modelli linguistici di grandi dimensioni, di sistemi di visione artificiale auto-supervisionati, di nuovi set di dati innovativi, di piattaforme di intelligenza artificiale embedded e molto altro. Riteniamo che questo approccio consenta i progressi più rapidi nella costruzione e nell’implementazione di nuovi sistemi che risponderanno alle esigenze del mondo reale e risponderanno a domande fondamentali sulla natura dell’intelligenza artificiale. Con la creazione della PyTorch Foundation, siamo certi che l’intera comunità si spingerà verso molti e nuovi modi di creare grazie all’IA”, si legge nel comunicato ufficiale di Meta..