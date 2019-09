Macchine utensili consapevoli con l’intelligenza artificiale

Gli sviluppi della macchina utensile 4.0 si sono evoluti fino a utilizzare l’intelligenza artificiale. Ma come questi principi si possono declinare in funzionalità che un direttore di produzione possa toccare con mano, per esempio per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione?.

Concetti quali auto-consapevolezza, auto-manutenzione e auto-ottimizzazione del sistema, infatti, si possono tradurre in potenziale risparmio di tempo e denaro. Una macchina utensile auto consapevole e autosufficiente può valutare il proprio stato di salute o il proprio degrado.

Tali informazioni possono essere utilizzate per ottimizzare automaticamente le operazioni successive e prendere decisioni tempestive in merito alla manutenzione. Questa nuova generazione di macchine definirà una strategia di sviluppo sulla base di nuovi modelli di fabbrica condivisa.

Questo articolo della rivista Progettare (pdf) illustra come il digitale e la IA possano portare a una evoluzione delle macchine utensili che travalica la naturale evoluzione meccanica, ormai solo incrementale, per abilitare soluzioni che trasformino radicalmente la produzione.

