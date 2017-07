In occasione del terzo summit annuale sull’innovazione Lenovo Tech World, che quest’anno si tiene a Shanghai, Lenovo ha presentato la propria visione per il futuro dedicando una parte significativa del summit all’Intelligenza Artificiale (AI) e ha mostrato come i dispositivi abilitati con IA possano rendere la vita migliore.

CAVA è un nuovo prototipo di assistente virtuale. Utilizza sistemi di riconoscimento del volto basati su apprendimento e tecnologie di comprensione del linguaggio naturale per la gestione degli appuntamenti in calendario sulla base delle abitudini dell’utente. CAVA è in grado di riconoscere il significato di un messaggio e dare indicazioni sugli appuntamenti in calendario. Ad esempio, può suggerire quando partire per un appuntamento analizzando i dati meteo e traffico.

DaystAR è invece un display ottico con un’unità di elaborazione visiva indipendente e lenti superficiali con un campo visivo a 40 gradi. Utilizzando la piattaforma di sviluppo Lenovo AR, è possibile utilizzare daystAR per creare applicazioni per una vasta gamma di settori. Con servizi come Cloud Object Recognition, assistenza remota, interazione multiplayer e Content Manager 3D, è possibile eseguire la scansione, il caricamento e la modifica di contenuti 3D attraverso la piattaforma.

SmartVest promette di rendere più facile la gestione della salute cardiaca. È un concept di abbigliamento a tessuto intelligente (smart clothing garment) capace di monitorare 24 ore su 24 il battito cardiaco grazie a dieci sensori integrati nei tessuti attraverso i quali potrà registrare l’ECG (elettrocardiogramma) in maniera precisa e costante. Grazie a questo dispositivo, sarà possibile anche identificare immediatamente eventuali tachicardie, una fibrillazione atriale oppure altre anomalie dell’attività cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno.

La piattaforma Xiaole è la più recente innovazione di Lenovo che sfrutta l’AI in ambito business per il servizio clienti. La piattaforma apprende costantemente dalle conversazioni con i clienti ed elabora soluzioni di assistenza per fornire un’esperienza utente personalizzata 24 ore al giorno. Xiaole aiuta a risolvere problemi tecnici che i clienti possono incontrare con un dispositivo.

Lenovo ha sviluppato infine SmartCast+, un altoparlante intelligente e interattivo che riconosce i suoni, gli oggetti e trasmette le esperienze in Realtà Aumentata (AR). Trasforma l’apprendimento in un’esperienza divertente e immersiva grazie a una funzionalità che permette ai bambini di imparare le lingue (nella versione presentata è disponibile la lingua cinese) con le fiabe, proiettando le illustrazioni e i sottotitoli durante l’ascolto della lezione.