Come accennato, l’AELTC è molto interessata all’evoluzione delle tecnologie per la realtà virtuale e aumentata, in particolare perché assumerà il controllo delle responsabilità di trasmissione, oggi affidate alla BBC. Con una rete WiFi pubblica più ampia sarà anche interessante vedere se, l’anno prossimo, l’AELTC deciderà di adottare le funzionalità di code virtuali e vendita biglietti da mobile sviluppate in occasione dell’hackathon promosso da IBM nel 2015 come parte di un progetto di innovazione di Wimbledon.