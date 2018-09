Intelligenza artificiale: SAP punta su un comitato consultivo etico

SAP è diventata la prima azienda tecnologica europea a creare un comitato consultivo etico sull'intelligenza artificiale per garantire un’IA etica, che aiuti l'umanità e crei benefici per la società.

SAP ha annunciato i suoi principi guida per l’intelligenza artificiale (IA) e la creazione di un comitato consultivo etico sull’IA aperto agli esterni, diventando così la prima società tecnologica europea a concretizzare un’iniziativa di questa natura. Il panel, composto da esperti del mondo accademico, politico e industriale, garantirà l’adozione dei principi e li svilupperà ulteriormente in collaborazione con il comitato direttivo sull’IA interno a SAP, che include dirigenti SAP provenienti da sviluppo, strategia e risorse umane.

Le nuove linee guida, il panel esterno e il comitato interno mirano ad assicurare che le capacità di IA supportate dalle funzionalità di SAP Leonardo Machine Learning siano utilizzate per garantire integrità e affidabilità in tutte le soluzioni. In qualità di leader di mercato nella tecnologia i cui sistemi toccano il 77% delle transazioni commerciali nel mondo e con oltre 400.000 clienti, SAP con le sue soluzioni influenza quotidianamente la vita di miliardi di persone.

“Consideriamo l’uso etico dei dati un valore fondamentale” ha affermato Luka Mucic, CFO di SAP. “Vogliamo creare un software che abiliti l’impresa intelligente e migliori effettivamente la vita delle persone. Questi principi serviranno come base per rendere l’IA una tecnologia per far crescere il talento umano”.

I principi guida di SAP mettono in risalto i valori fondamentali che SAP applica per consentire al business di superare i pregiudizi, mantenere la trasparenza e l’integrità e sostenere la qualità e la sicurezza. Questi principi guidano le scelte di SAP a non scendere a compromessi nella protezione dei dati e della privacy e consentono all’azienda di essere una protagonista attiva nella comunità impegnata a risolvere le più ampie sfide sociali dell’IA.

“L’IA offre immense opportunità, ma solleva anche sfide etiche senza precedenti e spesso imprevedibili per la società e l’umanità” ha dichiarato Susan Liautaud, uno dei membri del gruppo consultivo confermato da SAP. “Il comitato consultivo sull’etica dell’IA ci permette di garantire un’intelligenza artificiale etica, che aiuti l’umanità e crei benefici per la società”.

I principi guida contribuiscono anche al dibattito europeo sull’IA. La Commissione Europea ha nominato Markus Noga, senior VP of machine learning di SAP, nel gruppo di esperti di elevato profilo sull’IA. Il gruppo è stato creato per progettare una strategia europea in materia di intelligenza artificiale e proporre orientamenti etici in materia di equità, sicurezza, trasparenza, futuro del lavoro e democrazia entro l’inizio del 2019.