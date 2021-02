Intelligenza artificiale: ricavi super nel 2021 grazie al software

Secondo l’ultima versione dell’International Data Corporation (IDC) Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker, i ricavi mondiali per il mercato dell’intelligenza artificiale (AI), inclusi software, hardware e servizi, cresceranno del 16,4% anno su anno nel 2021 fino a raggiungere 327,5 miliardi di dollari. Entro il 2024, il mercato dovrebbe superare la soglia dei 500 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) quinquennale del 17,5% e ricavi totali che raggiungeranno l’impressionante cifra di 554,3 miliardi di dollari.

Tra le tre categorie tecnologiche, il software ha rappresentato l’88% dei ricavi totali del mercato dell’IA nel 2020. Tuttavia, è la categoria a crescita più lenta con un CAGR quinquennale del 17,3%. All’interno della categoria dei software AI, le applicazioni AI hanno ottenuto la quota maggiore di entrate con il 50% nel 2020. In termini di crescita, si prevede che il mercato delle piattaforme software AI sarà il più forte con un CAGR quinquennale del 32,7%. Il più lento sarà il software per l’infrastruttura del sistema AI con un CAGR quinquennale del 13,7% e rappresenterà circa il 36% dei ricavi del software AI. All’interno del mercato delle applicazioni AI, si prevede che AI ERM crescerà leggermente più forte di AI CRM nei prossimi cinque anni.

“La pandemia globale ha spinto l’AI in cima all’agenda aziendale, rafforzando la resilienza e la rilevanza del business” afferma Ritu Jyoti, vicepresidente del programma per l’AI Research presso IDC. “L’intelligenza artificiale sta diventando onnipresente in tutte le aree funzionali di un’azienda. I progressi nel machine learning, nell’intelligenza artificiale conversazionale e nella visione artificiale sono in prima linea nelle innovazioni software di intelligenza artificiale, progettando convergenze di business e ottimizzazioni dei processi IT, previsioni e raccomandazioni e consentendo trasformazioni esperienze di clienti e dipendenti “.

adv

La categoria dei servizi di intelligenza artificiale è cresciuta più lentamente del mercato globale dell’IA, con una crescita del fatturato annuo del 13% nel 2020. Tuttavia, si prevede che crescerà del 17,4% anno su anno nel 2021, superando il mercato globale dell’IA di circa l’1%. Il suo CAGR quinquennale dovrebbe essere del 18,4% con ricavi che raggiungeranno i 37,9 miliardi di dollari entro il 2024. Questa categoria tecnologica si suddivide in due segmenti di mercato: servizi IT e servizi aziendali. IT Services è il più grande dei due, rappresentando quasi l’80% di tutti i ricavi di AI Services. Dal punto di vista della crescita, i servizi IT per l’IA tendono a crescere più velocemente dei servizi aziendali per l’IA ad eccezione del 2024, dove si prevede che i servizi aziendali per l’IA avranno prestazioni leggermente superiori sia ai servizi IT per l’IA che al mercato generale dei servizi AI.

“Sebbene la pandemia abbia interrotto lo slancio della crescita del mercato mondiale dei servizi di intelligenza artificiale, la domanda aziendale di capacità di intelligenza artificiale per supportare la resilienza aziendale e aumentare la produttività umana ha sostenuto un’espansione a due cifre nel 2020, anche se altri progetti discrezionali hanno subito ritardi” ha affermato Jennifer Hamel, responsabile della ricerca, Analisi e servizi di automazione intelligente di IDC. “La richiesta da parte dei clienti di competenze tecniche per sviluppare, implementare e gestire applicazioni AI guida l’espansione dei servizi IT, mentre la crescente adozione dell’automazione all’interno dei processi aziendali aumenta la spesa per i servizi aziendali”.

L’ultima versione di AI Tracker copre un totale di 160 società vendor nel mercato dei servizi AI. In IT Services for AI, le prime 3 aziende nel primo semestre 2020 sono state IBM, Accenture e Infosys. Queste sono state le uniche aziende a portare più di 500 milioni di dollari in servizi IT per i ricavi dell’IA e la loro quota di mercato combinata è stata del 28%. Oltre alle prime 3, altre 13 società hanno generato più di 100 milioni di dollari ciascuna durante lo stesso periodo.

Nel mercato dei servizi aziendali per l’IA, ci sono state solo quattro aziende – Ernst & Young, PwC, Deloitte e Booz Allen Hamilton – che hanno generato ricavi per oltre 100 milioni di dollari nel primo semestre 2020. Nel complesso, il panorama competitivo in entrambi i mercati dei servizi per l’IA è un settore altamente frammentato in cui gli attori di tutta la catena del valore dei servizi continuano a investire in asset tecnologici, risorse per l’innovazione e competenze nell’applicazione dell’IA per risolvere problemi specifici del settore e del dominio per i clienti.

Il mercato dell’hardware AI è la categoria più piccola con circa il 5% di quota dei ricavi complessivi dell’IA nel 2020. Si prevede che la quota aumenterà leggermente nel 2021 a scapito del software AI. Il mercato AI Server è cresciuto più velocemente del mercato AI Storage nel 2020, ma si prevede che questi risultati si invertiranno nel 2021, quando si prevede che AI Storage crescerà del 31,8% anno su anno rispetto al 26,4% del mercato AI Server. Entro il 2024, si prevede che quello AI Hardware sarà un mercato da 30,5 miliardi di dollari con i server AI che rappresentano una quota di fatturato dell’82%.

In termini di quota dei fornitori del primo semestre 2020, le migliori aziende nel mercato dei server AI sono state (in ordine alfabetico) Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur e Lenovo. Ognuna di queste società ha raccolto più di 250 milioni di dollari nella prima metà del 2020 e complessivamente queste 6 società rappresentavano il 58% del mercato, mentre il 30% è andato agli ODM. Mentre il numero di aziende vendor monitorate in ciascun mercato è lo stesso, il panorama competitivo del mercato AI Server è più frammentato del mercato AI Storage, dove le prime 3 società rappresentavano il 49% della quota di mercato nel primo semestre 2020.