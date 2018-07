“La tecnologia è neutrale, è il modo in cui l’uomo la utilizza che può cambiare il mondo”. Questo il pensiero di Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer di Accenture e ospite al recente evento milanese Meet the Media Guru, dove ha indagato sul futuro della convivenza del binomio uomo/macchina in ambito lavorativo.

Secondo Daugherty sin dall’antichità la tecnologia è sempre stata al centro delle vite degli esseri umani: dalla scoperta del fuoco di milioni di anni fa fino alla digital transformation dei giorni nostri, con l’intelligenza artificiale protagonista nonché motore del futuro. Benché l’IA sia concepita oggi come una delle più avanguardistiche tecnologie, le sue origini risalgono agli anni ’50, quando per la prima volta si è cominciato a parlare di tecnologie di potenziamento per i computer.

Ma cos’è l’intelligenza artificiale? Per Daugherty sono da intendersi tutti quei sistemi che possono estendere le capacità umane di sentire, comprendere, agire e imparare. Nonostante la concezione della IA contemporanea sia solo agli albori, per Daugherty “l’innovazione che porterà nelle nostre vite sarà qualcosa di incredibile, paragonabile solo all’invenzione dell’elettricità”. Una svolta epocale, certo, ma che mai sostituirà l’uomo, suo creatore, bensì incrementerà le potenzialità del vivere quotidiano sia nella sfera privata che professionale. Daugherty ha individuato tre miti, tre imperativi e altrettante sfide riguardanti l’Intelligenza Artificiale.

Tre miti da sfatare sull’intelligenza artificiale

I robot non sono una minaccia. L’intelligenza artificiale non distruggerà l’umanità, ma le si affiancherà semplificando alcune operazioni ancora oggi nelle mani dell’uomo.

Tre imperativi da seguire

Ripianificazione del modello di business. Le organizzazioni devono immaginare un nuovo modo di organizzarsi, capace di valorizzare l’esistente e accogliere l’innovazione. E’ fondamentale focalizzarsi sulla formazione per adattare le professioni attuali in vista della crescente diffusione dell’intelligenza artificiale e preparare chi deve accedere al mercato del lavoro.

Tre sfide per le aziende