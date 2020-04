Intelligenza artificiale: le nuove soluzioni di Dell Technologies

Dell Technologies ha presentato nuove soluzioni per aiutare data scientist e sviluppatori a mettere in funzione le loro applicazioni e i loro progetti di intelligenza artificiale in modo semplice e veloce.

L’intelligenza artificiale è destinata ad avere un grande impatto sulla trasformazione del nostro mondo e questo processo è solamente all’inizio. Dell Technologies supporta i clienti a semplificare e guidare le iniziative di data science e artificial intelligence che possono fornire preziosi insight, automazione e intelligenza per alimentare l’innovazione dell’infrastruttura IT, dall’edge ai data center principali fino ai cloud pubblici.

Con oltre il 48% dei CIO che quest’anno hanno implementato soluzioni di intelligenza artificiale, quest’ultima sta diventando sempre più una priorità strategica per le aziende di tutti i settori, dimensioni e aree geografiche. Tuttavia, la distribuzione e la gestione dei workload per l’AI può essere complessa e può richiedere molto tempo, necessitando non solo di un’ampia integrazione hardware/software ma anche di numerosi test.

Per facilitare questa transizione e limitare la complessità, Dell Technologies ha sviluppato nuove soluzioni per aiutare i data scientist e sviluppatori a mettere in funzione le loro applicazioni e i loro progetti di intelligenza artificiale. Le seguenti soluzioni per aiutare a preparare gli ambienti IT all’introduzione dell’intelligenza artificiale sono tutte disponibili a livello globale.

Eccole nel dettaglio.