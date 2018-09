Intelligenza artificiale: in Europa molta attenzione al customer service

In tutta Europa i consumatori sono sempre più favorevoli a esperienze di intelligenza artificiale (IA) e le aziende implementano tecnologie che rivoluzionano il customer service e che seguono logiche di IA. Il dato emerge da una recente ricerca di ServiceNow condotta in collaborazione con Devoteam.

Lo studio, dal titolo The AI revolution: creating a new customer service paradigm, ha coinvolto in Europa 770 professionisti IT, responsabili delle funzioni di customer service, in 10 Paesi e ha scoperto che il 30% delle aziende europee ha già introdotto tecnologie di intelligenza artificiale nei servizi alla clientela e che il 72% riscontra già dei benefici, come liberare il tempo degli operatori, processi più efficienti nella gestione degli alti volumi di richieste e un servizio sempre always-on.

“La maggior parte delle aziende offre un’esperienza omnicanale ai clienti, ma molti combattono per riuscire a gestire le richieste, che sono sempre in aumento” ha affermato Rodolfo Falcone, AVP Mediterranean ServiceNow. “Gli early adopter stanno raccogliendo i benefici di utilizzare tecnologie di IA per soddisfare le richieste e le attività comuni, permettendo agli operatori di passare da un ruolo reattivo a un coinvolgimento più proattivo e significativo”.

Secondo la ricerca la sfida maggiore è riuscire a fornire un servizio 24/7. I clienti possono utilizzare più canali di servizio, ma si aspettano un supporto in qualsiasi momento e questo mostra i limiti delle aziende:

Il 50% delle aziende non riesce a rispondere alle richieste 24/7

Il 40% delle aziende afferma di combattere per soddisfare le aspettative crescenti

Il 37% fatica a rispondere in maniera efficiente alle domande ripetitive

L’IA permetterà alle aziende di rispondere a più domande in maniera più efficace, di anticipare e agire in base alle esigenze del cliente:

Il 59% delle aziende vuole estendere il range di domande supportate da VCA e chatbot

Il 47% afferma che l’IA permetterà alle operazioni di customer service di diventare più efficienti

Il 37% è convinto che l’IA possa essere utilizzata per fornire un livello di servizio maggiore

L’adozione di tecnologie IA aumenterà, ma questo servirà per aumentare la capacità degli operatori umani di fornire esperienze “wow” ai clienti: