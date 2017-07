Infor ha presentato Coleman AI, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che aiuterà i clienti a prendere decisioni migliori e più veloci utilizzando i dati presenti nei loro sistemi ERP. Gli strumenti di intelligenza artificiale (AI) stanno diventando sempre più diffusi nei software aziendali, e molti grandi vendor offrono funzionalità di apprendimento automatico nelle loro applicazioni aziendali.

La piattaforma Coleman prende il nome da Katherine Coleman Johnson, fisica e matematica afro-americana il cui lavoro è stato fondamentale per consentire alla NASA l’atterraggio sulla luna. Infor ha dichiarato che l’obiettivo di Coleman AI è supportare gli utenti di applicazioni cloud a prendere decisioni più veloci e più accurate sfruttando i dati del sistema ERP e gli analytics Birst.

Coleman lavora a vari livelli. Per esempio consente interazioni conversazionali, basandosi sul framework Lex di Amazon. “Per le chat e la voce stiamo sfruttando la stessa tecnologia sottostante Amazon Alexa e altri framework AI”, ha dichiarato il presidente di Infor, Duncan Angove, in un incontro con i clienti della società che si è svolto a New York questa settimana.

La funzionalità di riconoscimento vocale inoltre consiglia e fornisce raccomandazioni agli utenti del software suggerendo, per esempio, quali applicazioni utilizzare per eseguire un determinato compito o quale allegato aggiungere.

Angove vede anche applicazioni in settori come i dipartimenti commerciali per automatizzare processi banali e laboriosi. “Gli studi hanno dimostrato che il 40% o più dei compiti di un dipartimento commerciale potrebbero essere sostituiti da bot AI entro il 2020”, ha spiegato Angove. “Coleman può eseguire questi compiti a bassa complessità, come la corrispondenza delle fatture, la riconciliazione dei rapporti di spesa, la valutazione del rischio di credito per i nuovi clienti”.

La tecnologia sottostante ai sistemi Coleman non è nuova, ma la piattaforma è ancora in fase di sviluppo e gradualmente saranno aggiunte nuove funzionalità. Infor lavora da tempo sull’apprendimento automatico e alcuni elementi di Coleman sono già disponibili. “In passato gli algoritmi di apprendimento automatico sono stati impiegati in applicazioni software specifiche e in soluzioni verticali, ma Coleman si propone come una piattaforma c disponibile per tutte le applicazioni software Cloud Suite accessibili tramite le API ION”, ha sottolineato Angove. “Riteniamo che sviluppare soluzioni discrete vincolate ad applicazioni esistenti, così come si è fatto tradizionalmente finora, sia un approccio sbagliato al machine learning. Serve un approccio più pervasivo e onnipresente nell’esperienza complessiva”.

In generale, Coleman sarà disponibile a tutti i clienti della Cloud Suite senza costi aggiuntivi, ma alcuni moduli specifici potrebbero avere un proprio costo a parte.