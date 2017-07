IBM ha annunciato IBM Services Platform with Watson, la prima piattaforma di servizi basata su Watson e sviluppata su IBM Cloud in grado di migliorare le attività di gestione IT dei service provider grazie all’impiego di tecnologie cognitive. Tali tecnologie permettono di avvalersi di funzioni di intelligenza artificiale a supporto delle capacità degli operatori, ottimizzando così l’automazione dei processi e permettendo alle diverse figure professionali di concentrarsi sulle attività di più alto livello e valore.

IBM Services Platform with Watson permette inoltre di prevenire e anticipare la correzione di potenziali problemi sulle infrastrutture in modalità sempre più automatizzate. In questo modo è possibile ottenere una drastica riduzione delle interruzioni dei processi di business e un sostanziale aumento della sicurezza nell’ambiente IT.

Nei prossimi tre anni ogni settore d’attività si troverà a dover affrontare una vera e propria esplosione di dati, in considerazione del ritmo con cui procede la digitalizzazione dei processi spinta dall’adozione delle tecnologie legate al mobile e all’IoT. Da una recente ricerca di IBM è emerso che circa il 50% dei CEO intende adottare il cognitive computing entro il 2019 e si aspetta un ROI del 15% da questo investimento.

Con la IBM Services Platform with Watson, gli strumenti di automazione possono fare molto più che eseguire semplici istruzioni. Possono infatti condurre complessi test diagnostici ed eseguire conseguenti azioni mirate a eliminare le cause dei problemi. Possono inoltre interpretare il linguaggio naturale e non strutturato di chat ed e-mail e utilizzare le informazioni così acquisite per risolvere i problemi senza alcun intervento manuale.

La piattaforma cognitiva supporta l’intero ciclo di vita dei servizi gestiti, dalla progettazione alla realizzazione, dall’integrazione alla conduzione, attraverso la capacità di auto adattamento e di aumento progressivo del proprio livello di competenza tramite funzionalità di machine learning.

Imprese di tutto il mondo stanno traendo vantaggio da questa piattaforma integrata di servizi cognitivi. Oltre 10 milioni di interruzioni delle attività IT sono già state gestite, e milioni di incidenti potenzialmente critici sono mitigati e gestiti ogni mese. I clienti stanno registrando drastici miglioramenti dovuti alla soluzione automatizzata degli incidenti, con una riduzione dei tempi di risoluzione che arriva fino al 90%.

IBM Services Platform con Watson include:

IBM Data Lake

Un repository di dati relativi alla gestione di ambienti IT di enormi dimensioni, basato sui dati raccolti e organizzati da IBM in oltre 30 anni di esperienza nella gestione IT nei settori di industria caratterizzati da uso intensivo di dati, quali quello bancario, delle compagnie aeree e del retail. Il Data Lake funge da principale fonte di dati e conoscenza per la piattaforma.

Client Insights Dashboard

Consente ai clienti di avere accesso in tempo reale al proprio ambiente IT, il cui controllo viene costantemente raffinato attraverso il continuo apprendimento legato al suo funzionamento.

Watson

Funge da motore cognitivo di approfondimento della piattaforma ed è in grado di acquisire enormi quantità di dati strutturati e non strutturati, di aggregarli e analizzarli, di dedurre da essi informazioni di sintesi, di sovraintendere all’automazione, di gestire tutti gli aspetti e i componenti di un’infrastruttura cloud ibrida a livello end-to-end e, infine, di prendere decisioni consapevoli con sempre maggiore frequenza, all’aumentare degli eventi occorsi e del relativo apprendimento.