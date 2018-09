IBM Watson: soluzioni IA su misura per 9 settori industriali e professionali

IBM ha presentato nuove soluzioni e servizi Watson ideati in modo specifico per nove settori e ambiti professionali che includono agricoltura, servizi ai clienti, risorse umane, supply chain, manifattura, gestione degli edifici, auto, marketing e pubblicità.

L’annuncio segue quello rilasciato la scorsa settimana sul servizio software capace di offrire alle aziende una maggiore trasparenza nelle decisioni prese dall’IA e sulla ricerca dell’Institute for Business Value di IBM, secondo cui l’82% delle aziende sta prendendo in considerazione l’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale nel proprio business.

Ecco i settori coinvolti dalle novità di IBM Watson.

Dall’IA alla tavola

Innanzitutto, IBM Watson mette a disposizione una piattaforma per l’agricoltura. Questa raccoglie dati da molteplici fonti – meteo, macchinari e irrigatori abilitati dall’IoT, immagini satellitari e altro – per offrire un’unica visione predittiva attraverso un’app di facile utilizzo.

Per il singolo agricoltore ciò significa ottenere supporto per prendere decisioni migliori, ottenendo così una migliore resa del terreno. Per esempio, utilizzando le funzionalità IA di riconoscimento visivo, si identificano il tipo e i livelli di danni provocati dai parassiti con un uso più efficace dei pesticidi. Allo stesso modo, diventa possibile prevedere l’impiego di acqua, riducendo sprechi e costi.

Customer service

In uno studio condotto su 5000 Executives, rivelato da IBM la settimana scorsa, il 77% delle aziende più efficienti ha dichiarato che la soddisfazione del cliente è un fattore chiave per l’IA. Per incrementare l’abilità degli addetti del customer service a rispondere più velocemente alle domande dei clienti e alle richieste complesse, IBM rende oggi disponibile Watson Discovery for Salesforce. La soluzione offre in tempo reale tutte le informazioni rilevanti sulla richiesta appena effettuata dall’interlocutore.

Non sono più necessari lunghi periodi di training. IBM Watson presenta immediatamente la soluzione più probabile, rendendo persino gli agenti junior efficaci tanto quanto i professionisti esperti. È stato testato presso la Deluxe Corporation che ha potuto constatare tempi di risposta migliori e maggiore soddisfazione del cliente. E ora è disponibile in tutto il mondo.

Risorse umane

Chi lavora nell’ambito delle risorse umane passa in rassegna centinaia di profili di candidati al giorno, concentrando la propria attenzione per non più di 6 secondi, in media, su ciascun curriculum. Tutto ciò rende difficile prendere decisioni giuste e ben ponderate.

La nuova funzionalità IA di IBM Watson per le risorse umane analizza il background con le migliori performance in diversi contesti, utilizzando tali dati per aiutare a segnalare i candidati più promettenti. Fornisce un miglior indicatore delle probabilità di successo dell’assunzione e può aiutare a rimuovere una significativa percentuale di errori dal processo decisionale. Per le aziende che affrontano contenziosi, può anche aiutare a fornire una spiegazione più chiara sulle ragioni dell’assunzione o della mancata assunzione.

Uno studio condotto da IBM sui Chief Human Resource Officer a livello mondiale ha rilevato che il 33% del campione crede che l’IA rivoluzionerà il loro modo di lavorare nel corso dei prossimi anni. Questi professionisti si stanno rendendo conto che l’IA non solo consente ai recruiter di attirare la risorsa giusta, ma anche di creare una altamente collaborativa in tutta l’organizzazione.

L’IA sta già fornendo ai clienti IBM un vantaggio significativo nei loro settori e ha consentito a società come BuzzFeed e H&R Block di muovere l’attenzione sull’assunzione dei candidati che hanno maggiori probabilità di riuscire in un determinato ruolo.

Marketing

È l’area in cui la produttività potrebbe aumentare di più grazie all’IA. Il nuovo assistente IBM Watson per il Marketing, incorporato nella soluzione Watson Campaign Automation SaaS, può aiutare a convertire il lavoro in una semplice conversazione.

Ingersoll Rand lo sta usando per comprendere più velocemente la performance di marketing e per progettare efficienti campagne che si rivolgono direttamente agli individui, coltivando un dialogo migliore a cui si devono coinvolgimento e fidelizzazione. Siamo appena all’inizio. Lo studio IBM sui CMO globali rileva che il 34% del campione sta pianificando di reinventare le proprie esperienze con l’IA. Dai nuovi servizi forniti da IBM ottengono la possibilità di dare vita a esperienze di consumo personalizzate.

Pubblicità

Subway ha utilizzato il nuovo WEATHERfx Footfall con Watson di IBM per progettare annunci pubblicitari basati sui mutevoli modelli meteorologici. Perché pubblicizzare i panini caldi quando fuori ci sono 40°? È uno spreco, ma la maggior parte degli spazi pubblicitari non è ancora abbastanza intelligente per comprenderlo. Watson lo è. Durante la sua campagna pubblicitaria, Subway ha aumentato il traffico del 31% superando di gran lunga tutti gli altri metodi di targeting. Inoltre, si è verificata una riduzione del 53% negli sprechi, il che ha consentito di recuperare circa 7.9 milioni di impression che altrimenti sarebbero andate perdute.

Produzione di attrezzature industriali

IBM sta rilasciando speciali set di strumenti Watson appositamente progettati per aiutare a ridurre in modo significativo il fabbisogno di risorse utilizzando competenze di ispezione visiva e acustica dei prodotti. In un momento di intensa competitività globale, le industrie manifatturiere si trovano ad affrontare una serie di problemi che incidono sulla produttività tra i quali la riduzione di efficacia della forza lavoro, il gap di competenze e l’aumento dei costi delle materie prime, il tutto aggravato da difetti a valle e da macchinari fuori servizio. Combinando IoT e IA, è possibile stabilizzare i costi di produzione individuando e prevedendo le aree di perdita come lo spreco di energia, i guasti delle apparecchiature e i problemi di qualità del prodotto.

Edifici che parlano

Unendo l’IoT industriale e l’IA, l’IBM IoT Buildings Insights è in grado di decodificare gli exabytes di dati prodotti dagli edifici commerciali in modo da ridurre i costi energetici e comprendere le dinamiche di utilizzo e di consumo, consentendo ai proprietari e ai gestori di comprendere e preparare modelli di gestione appropriati. Tale tecnologia consente di sfruttare le informazioni provenienti dalle previsioni meteorologiche, le prestazioni su base e le analisi di terze parti massimizzando così gli investimenti immobiliari.

L’IA anche per i veicoli

L’IA svolgerà un ruolo in primo piano nello sviluppo del settore automobilistico. Dal momento che il 47% dei progetti fallisce a causa di specifiche imprecise, IBM applica oggi l’IA alla nuova generazione della propria Requirements Management Solution. Watson riesce ora a valutare la qualità dei requisiti necessari, fornendo inoltre indicazioni su come migliorarne la qualità. Inoltre, IBM sta introducendo servizi per accelerare la trasformazione IoT delle aziende in termini di strategia, implementazione, efficienza e sicurezza delle operazioni.

Distribuzione

Ciascun dipartimento di un’azienda è diverso. Basta guardare i responsabili della catena di distribuzione che spesso si occupano dei flussi di dati provenienti da tutto il mondo. Ecco perché un’azienda tecnologica globale sta utilizzando una versione su misura di Watson per tenere d’occhio cinque aspetti della sua catena di fornitura. Watson è in grado di incorporare dati meteo, bollettini sul traffico e persino rapporti normativi per fornire un quadro più completo dei problemi. E oggi IBM rende disponibile questa tecnologia al mondo con Watson Supply Chain Insights.