ChatGPT è così sulla cresta dell’onda che troppe persone lo stanno usando, con il risultato di essere spesso inaccessibile per il troppo traffico. Per questo motivo OpenAI sta per lanciare il servizio ChatGPT Plus a pagamento, che sarà lanciato nelle prossime settimane. ChatGPT Plus costerà 20 dollari al mese, ma OpenAI ha precisato che intende mantenere anche una versione gratuita di ChatGPT.

Se avete già usato ChatGPT, sapete quanto sia potente questo chatbot in grado di scrivere codice, poesie e racconti e di costruire argomentazioni filosofiche e logiche. Il problema è che tutta questa richiesta ha reso sempre più difficile l’accesso a ChatGPT. Il sito genera spesso messaggi di errore che segnalano l’impossibilità di utilizzare il chatbot per il troppo traffico e, anche quando ChatGPT è accessibile, può essere lento a rispondere o a generare risposte. OpenAI ha precisato che ChatGPT Plus garantirà l’accesso a ChatGPT anche durante le ore di punta e offrirà tempi di risposta più rapidi, aggiungendo che l’accesso a pagamento servirà anche per testare nuovi servizi.

“Abbiamo lanciato ChatGPT in versione preview in modo da poter conoscere meglio i punti di forza e di debolezza del sistema e raccogliere il feedback degli utenti per aiutarci a migliorare i suoi limiti. Da allora, milioni di persone ci hanno fornito il loro riscontro, abbiamo apportato diversi aggiornamenti importanti e abbiamo visto che molti utenti hanno trovato molto utile il nostro strumento per casi d’uso professionali, tra cui la stesura e la modifica di contenuti, il brainstorming di idee, l’aiuto alla programmazione e l’apprendimento di nuovi argomenti. Teniamo ai nostri utenti gratuiti e per questo continueremo a offrire l’accesso a ChatGPT a costo zero“, ha aggiunto OpenAI.

Se volete sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus, dovrete (un po’ ironicamente) iscrivervi a una lista d’attesa che, per ora, è solo un modulo di Google a cui potete “iscrivervi” elencando dove vi trovate, per cosa usate ChatGPT e così via. OpenAI non ha però detto quando attiverà ChatGPT Plus, né quanti utenti potrà accogliere.