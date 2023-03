La piattaforma di comunicazione visiva Canva ha annunciato la disponibilità di una serie di nuovi strumenti di progettazione basati sull’intelligenza artificiale e funzioni di gestione del brand per aiutare i creativi a lavorare in modo più efficiente e a produrre contenuti su scala. Questi tool saranno disponibili per gli utenti di Canva Visual Worksuite, una suite di prodotti per l’ambiente di lavoro lanciata dall’azienda nel settembre 2022 e composta da Docs, Websites, Whiteboards, Video e Data Visualization. Dal lancio di Visual Worksuite, Canva afferma di aver visto crescere il numero di utenti mensili a 120 milioni, con un aumento di 35 milioni negli ultimi sei mesi.

I nuovi strumenti offerti da quest’ultima versione includono Magic Design, la possibilità di aggiungere o sostituire qualsiasi cosa in un’immagine con Magic Edit e Magic Erase, strumento che elimina i dettagli indesiderati nelle immagini. Gli utenti potranno anche creare “magicamente” nuove presentazioni fornendo una richiesta a Magic Design, che sarà in grado di generare una serie di presentazioni con un contorno e un contenuto per ogni slide.

Il nuovo strumento Translate tradurrà automaticamente il testo dei progetti in oltre 100 lingue diverse, mentre Beat Synch abbinerà automaticamente i filmati a una colonna sonora. Magic Write, che sarà accessibile in tutta la Visual Worksuite di Canva, creerà contenuti come testi per siti web e riassunti di presentazioni partendo da una semplice richiesta di testo.

Il nuovo Canva Assistant cercherà elementi accattivanti e fornirà consigli per immagini e layout, oltre a generare contenuti IA personalizzati. Ogni miglioramento apportato a Canva supporta la visione dell’azienda di creare la piattaforma di comunicazione visiva più intuitiva e completa, ha dichiarato Cameron Adams, co-fondatore e chief product officer di Canva.

“L’intelligenza artificiale è uno strumento incredibile che ci permette di trovare nuovi modi per fare tantissime cose nel modo più semplice e rapido possibile”, continua Adams, che sottolinea come Canva stia esplorando le possibilità dell’intelligenza artificiale e del machine learning da oltre cinque anni. “Quando modelli come GPT e Stable Diffusion sono adatti ai nostri scopi, li personalizziamo, mentre quando non esistono, costruiamo noi i nostri sistemi”.

Adams ha spiegato che Magic Write si basa su una tecnologia IA generativa leader del settore realizzata in collaborazione con i partner di Canva, mentre una vecchia funzione di Canva chiamata Text to Image si basa su Stable Diffusion. “Abbiamo implementato il nostro approccio alla moderazione e alla sicurezza su questi modelli e abbiamo creato dei wrapper personalizzati per mantenere la nostra comunità al sicuro e fornire i risultati più pertinenti”.

Fornire un centro centralizzato per il branding

Canva ha inoltre ampliato le funzionalità della sua Visual Worksuite con l’introduzione di Brand Hub, un hub centralizzato che comprende nuovi strumenti e funzionalità, tra cui modelli, cartelle, controlli e linee guida per aiutare i designer a gestire il brand quando lavorano ai progetti.

Le Brand Folders aiutano a mantenere organizzato e accessibile il branding per eventi, campagne e team specifici, mentre i Brand Templates aiutano a ridurre la necessità di attività di progettazione ripetitive. Il nuovo strumento Brand Guidelines può essere visualizzato automaticamente all’interno dell’editor di Canva, mentre il tool Brand Controls consente agli amministratori di limitare i caratteri e i colori per garantire che il lavoro di progettazione sia in linea con le linee guida del brand.

Gli utenti potranno anche creare un Brand Kit che include loghi, colori, font, icone, immagini, grafica e linee guida del brand, mentre il nuovo strumento Magic Replace consente ai creativi di aggiornare le risorse del brand in un’intera azienda con un solo clic, dal cambio del logo in tutte le presentazioni aziendali alla sostituzione delle immagini.

Sebbene alcuni creativi abbiano recentemente sollevato il problema che l’IA potrebbe rappresentare un rischio per la creatività umana, Adams ha affermato che Canva considera l’IA come uno strumento di assistenza, non come qualcosa che completerà un lavoro end-to-end. “Per i creativi, i nostri strumenti magici possono alleggerire le attività più noiose e creare più tempo per concentrarsi sul lavoro che amano di più”, conclude Adams, aggiungendo che le persone possono dedicare più tempo a perfezionare la loro visione e meno a chiedersi come iniziare.