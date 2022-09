Il consorzio promotore di AI4Europe ha ricevuto 9 milioni di euro dall'Unione Europea per sviluppare la prossima fase dell'infrastruttura AI-on-Demand (AIOD), che promuove l’eccellenza europea nell’intelligenza artificiale

