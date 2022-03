Almawave lancia AIWave, un catalogo digitale di soluzioni di AI

Almawave, la specialista di AI, analisi del linguaggio naturale e servizi Big Data del Gruppo Almaviva, ha lanciato la nuova piattaforma AIWave, definita un catalogo digitale di soluzioni di Intelligenza Artificiale.

AIWave, spiega una nota, mette a sistema il bagaglio di competenze proprietarie del team di R&D di Almawave, al lavoro su AIWave da circa 2 anni.

“Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza Artificiale, per semplificarne l’accesso e l’utilizzo”, dichiara nel comunicato il CTO di Almawave Raniero Romagnoli. “Lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante evoluzione”.

AIWave, continua la nota, raccoglierà progressivamente nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità, rivolti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche amministrazioni.

Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based: Comprehension (per trasformare i dati non strutturati in insight), Discovery (per raccogliere e organizzare dati per trovare risposte e informazioni), Conversations (per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale), e Speech and Voice (per trasformare la voce in azioni e informazioni).