Google ha realizzato, finora, il maggior numero di investimenti in startup specializzate in AI. A partire dal 2012 ne ha acquisite 11 e anche quest’anno il ritmo non è rallentato. A marzo Big G ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di data science Kaggle; a luglio è stata la volta della società Halli Labs, con sede a Bangalore.

Kaggle è una piattaforma molto utilizzata dalla comunità dei data scientist per discutere di problemi e best practice e partecipare a sfide, alcune delle quali sono sponsorizzate da grandi aziende e offrono premi in denaro. Sarà l’accesso a questa comunità di talenti che Google cercherà di sfruttare.

Poche informazioni sono note su Halli Labs; la startup specializzata in AI dichiara che sta lavorando a sistemi di apprendimento profondo e apprendimento automatico per offrire nuove soluzioni a ciò che descrive come “vecchi problemi”.