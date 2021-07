3 progressi tecnologici a breve termine che potrebbero cambiare il futuro

La pandemia ha avuto un impatto quasi affascinante sulla velocità del cambiamento nell’IT. Ci colleghiamo da remoto ora più che mai e, grazie alla videoconferenza, abbiamo una reale possibilità di fare finalmente ciò che ha sempre promesso: eliminare la maggior parte dei viaggi di lavoro, compreso il pendolarismo mattutino. Le aziende tecnologiche della Silicon Valley hanno trasformato questo in un enorme vantaggio nelle assunzioni: assumendo persone che lavorano da remoto, pagano meno di quanto farebbero altrimenti, offrendo stipendi molto al di sopra di quello che otterrebbero a livello locale.

È un ironico win/win per entrambe le parti. I cambiamenti di business imposti alle aziende dal Covid-19 hanno anche portato a progressi in altre aree che potrebbero presto rivoluzionare gran parte di ciò che facciamo. Queste aree sono l’informatica conversazionale, l’elaborazione ambientale e il Cloud PC.

Informatica conversazionale

Con l’aiuto di Nvidia e di tutta una serie di altre aziende, IBM sta lavorando per rendere possibile una conversazione con un peer di intelligenza artificiale (anche Microsoft sta lavorando in questo senso) Se non avete provato le capacità di conversazione in un Amazon Echo, vale la pena farlo per vedere come si stia evolvendo dal lato del consumatore. Lo sforzo di elaborazione conversazionale di Amazon, che si basa sulla propria tecnologia, sostanzialmente capovolge lo script sullo sviluppo dell’interfaccia del computer. In passato, in genere un utente doveva imparare a comunicare con il computer piuttosto che il contrario.

I sistemi di risposta vocale interattiva (IVR) stanno vedendo aggiornamenti costanti, rendendo sempre più difficile dire se quella voce che ci chiede se vogliamo una nuova garanzia per l’auto è umana o meno. I progressi in settori come le vendite di assicurazioni e l’assistenza sanitaria hanno mostrato vantaggi sostanziali.

Cito IBM perché, a uno degli eventi dell’azienda, i dirigenti hanno riportato il caso di un uomo chiamato da un sistema di telemarketing che non solo aveva firmato per un’assicurazione, ma aveva addirittura cercato di flirtare con il computer e gli aveva chiesto di uscire.

L’elaborazione conversazionale non ha solo enormi implicazioni per i call center, ma alla fine ridefinirà il modo in cui lavoriamo con i computer, consentendo a questi di fornire compagnia, una migliore comprensione di ciò di cui abbiamo bisogno e, nel tempo, qualcosa di più simile a un partner “umano” che non a uno strumento.

Informatica ambientale

Questo sforzo è principalmente guidato da Amazon, ma anche IBM (con Watson Assistant), Microsoft (con Cortana) e Apple (Siri) stanno giocando in questo spazio, anche se non così attivamente. L’ambient computing (o informatica ambientale) coinvolge i computer con cui parliamo ovunque andiamo. Ad esempio, quando facciamo benzina, potremmo dire alla pompa che tipo e quanto carburante vogliamo piuttosto che usare una classica tastiera; oppure, potremmo dire alla stufa come cucinare il nostro pasto, o aprire e chiudere il rubinetto con la voce.

Con il computing ambientale, l’interfaccia predominante è la voce, sebbene entrino in gioco anche i display per fornire feedback e rispondere. Questo concetto si basa sull’informatica conversazionale, rendendo la tecnologia informatica così comune e pratica da permettere di interagire con qualsiasi cosa ovunque andiamo.

Cloud PC

Legato strettamente al lancio di Windows 365, il concetto di Cloud PC rimane affascinante perché imita in qualche modo il concetto di thin client che Oracle e Sun Microsystems hanno provato a mettere in pratica due decenni fa nel tentativo di sostituire Windows. In sostanza, il Cloud PC consente a qualsiasi cosa connessa al cloud con un display e un browser di essere il nostro PC Windows.

Non serve più l’hardware del PC tradizionale. Gli smartphone non sono ancora in grado di sostituire al 100% un PC, ma stanno arrivando i display head-mount ad altissima definizione, che abbinati a uno smartphone dotato di porta Thunderbolt o a un’interfaccia di visualizzazione wireless più robusta, potrebbero evolversi per diventare il perfetto client hardware Windows.

Forse dovremmo chiamare”Lazarus” questa prossima ondata di PC Everywhere che parlano. Perché man mano che queste tre tendenze maturano, saremo circondati da computer che ci parlano come persone, offrono un’esperienza Windows ovunque siamo e un’esperienza informatica evoluta che fornisce a tutti un compagno. I form factor dovranno cambiare, le interfacce si sposteranno verso la voce e i display montati sulla testa (una volta maturi) cambieranno per sempre il modo in cui vediamo e interagiamo con i nostri PC sempre più basati su cloud.

Siamo insomma all’inizio di un enorme cambiamento, qualcosa che non vedevamo addirittura dai tempi della nascita del PC. Quando questa tendenza sarà finalmente matura, i nostri computer saranno diventati i nostri compagni, sempre con noi e con la potenza del cloud per sostenerli. Parleremo con loro come parliamo tra di noi, con l’eccezione principale che i computer non si offenderanno né si rivolteranno contro di noi.