È stato uno smartwatch a posizionarsi al secondo posto della classifica dei prodotti più cercati sui motori di ricerca e tramite i canali di comparazione prezzi, in Italia, nel 2017 secondo una recente ricerca condotta da idealo.it. Alla luce di questo risultato (per molti versi inatteso), Idealo ha deciso di analizzare meglio questo preciso segmento dell’elettronica di consumo, scoprendo curiosità e tendenze tra Italia e resto d’Europa.

Negli ultimi anni gli internauti hanno prestato un’attenzione costante verso questa tipologia di dispositivi indossabili, ma solo in tempi recenti si sono registrati i dati più interessanti, grazie anche alla spinta data dagli smartwatch di ultima generazione. Dopo il picco di attenzione registrato online in tutti i Paesi europei tra il 2013 e il 2014 (nel momento di presentazione e lancio dei primi prodotti di questo tipo sul mercato), l’interesse degli utenti sembra essersi risvegliato lo scorso anno, complici anche alcune migliorie tecniche introdotte da molti dei principali produttori.

In generale, in tutti i Paesi presi in esame da Idealo, si nota un aumento di curiosità online (nel 2017 rispetto al 2016) del +57,2% circa. La tendenza riguarda in particolar modo gli utenti italiani (+140,1%), francesi (+138,2%) ma soprattutto quelli del Regno Unito (+250,9%). Più contenuti gli andamenti per gli e-consumer tedeschi, austriaci e spagnoli. Un dato che va di pari passo con la previsione fatta dagli analisti di IDC, secondo i quali il mercato degli smartwatch si svilupperà proprio nei prossimi anni (la loro previsione per il 2018 è di 31,6 milioni di smartwatch venduti).

L’utente medio interessato a questo tipo di prodotto tecnologico è un uomo (nel 78,7% dei casi, donne solo al 21,3%) tendenzialmente tra i 35 e i 44 anni (28,8%). In testa tra gli abitanti più interessati quelli della regione Lazio (12,1%), Lombardia (9,9%) e Toscana (7,6%), in fondo alla classifica alcune zone del sud e la Sardegna.

Con il 48,6% delle preferenze, in cima alla classifica del brand più cliccato troviamo Samsung, con la serie Gear nelle sue varie evoluzioni che è una delle più amate online. Subito dopo troviamo Apple Watch con il 15,7% e i device di Huawei (al 9,2%). Marca, modello e sistema operativo sono fondamentali nelle scelte degli utenti, ma anche lo stile vuole la sua parte quando si parla di smartwatch. La maggior parte degli e-consumer preferisce un modello tendenzialmente sportivo (46,2%), mentre il resto degli utenti si divide equamente tra scelte classiche (27,9%) e linee più moderne (25,9%).

Anche l’attenzione verso le smartband registra una crescita costante negli ultimi anni, proprio come si è visto per gli smartwatch. Per il 2017 Idealo ha rilevato un aumento delle intenzioni di acquisto per i braccialetti intelligenti del 42,4% in tutti i Paesi considerati. Le preferenze a livello di marchi in questo caso sono più variegate e meno nette. La classifica italiana per il 2017 vede di nuovo Samsung al primo posto (con il 19,8% delle preferenze) principalmente con i prodotti della linea Fit, seguito molto da vicino dall’americana Garmin (al 17,1%), dall’azienda che realizza prettamente prodotti per il fitness Fitbit (con il 14,7%) e anche dal brand cinese Xiaomi (con il 7,3% delle preferenze manifestate online).

Sul fronte dei costi le fasce di prezzo possono essere tante e per tutte le tasche, a seconda di marca, tipologia, data di lancio sul mercato, funzionalità e molto altro ancora. Per gli smartwatch le offerte online possono andare da meno 40 euro fino a oltre i 550 euro per modelli di particolare pregio e di particolari aziende; per una smartband, invece, le cifre sono generalmente più contenute.